OM Mercato : Terrible révélation sur l’avenir d’un autre minot

Publié par Ange A. le 12 mai 2022 à 07:30

OM Mercato : Alors que le départ de Boubacar Kamara se profile, un autre jeune de Marseille pourrait quitter Marseille cet été.

OM Mercato : Une sensation de Ligue 1 bientôt à Marseille ?

L’Olympique de Marseille compte renforcer son attaque cet été. L’arrivée de Cédric Bakambu, incertain pour le reste de la saison, ne donne pas satisfaction à l’ OM. L’attaquant congolais (RDC) recruté cet hiver ne compte que trois buts et une passe décisive en 20 matchs cette saison. Raison pour laquelle Jorge Sampaoli attend un véritable buteur au prochain mercato. Pablo Longoria aurait notamment coché le nom de Mohamed-Ali Cho. Âgé de 18 ans, il évolue à l’Angers SCO. Il ne dispose plus que d’un an de contrat avec son club formateur. Le jeune avant-centre compte quatre réalisations et une offrande en 30 matchs cette saison. Son contrat avec Angers expire dans un an. Marseille espère pour pouvoir boucler le transfert de Cho cet été. Pour Massilia 1978, cette arrivée devrait conduire au départ d’une pépite marseillaise au prochain mercato.

L’avenir de Bamba Dieng avec Marseille menacé

Invité sur le plateau de Football Club de Marseille, cet insider estime que la signature de Mohamed-Ali pourrait conduire au départ de Bamba Dieng. « Si on prend Ali Cho, je suis persuadé que l’OM a dans l’idée de vendre Bamba Dieng […] J’aimerai le voir un peu plus sur la durée à Marseille », a indiqué cet observateur au sujet du Sénégalais.

Bamba Dieng réalise une première saison prometteuse chez les professionnels. L’attaquant de 23 ans a déjà inscrit 8 buts et délivré 3 passes décisives en 34 apparitions. Ses débuts réussis avec l’ OM lui ont d’ailleurs ouvert les portes de la sélection nationale. Il a remporté la CAN au Cameroun et va disputer sa première Coupe du monde au Qatar cette année.