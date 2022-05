ASSE-Stade de Reims : Rejet du CNOSF, Saint-Étienne sort du silence

Publié par ALEXIS le 12 mai 2022 à 16:25

Comme indiqué, le CNOSF a rejeté le recours de l' ASSE contre le huis clos face au Stade de Reims. L’AS Saint-Étienne a tenu à réagir à cette décision.

L' ASSE regrette le rejet de son recours par le CNOSF

L’ ASSE a été sanctionnée le 25 avril, à titre conservatoire, d’un huis clos total du stade Geoffroy-Guichard, à cause des incidents survenus le 23 avril, lors du match contre l’AS Monaco (1-4). La commission de discipline de la LFP avait alors décidé de mettre le dossier en instruction, reportant ainsi son verdict final à la séance du mercredi 18 mai 2022. Contestant la décision de la Ligue, l’AS Saint-Étienne a saisi le Comité national olympique et sportif français (CNOSF), afin de faire annuler la mesure conservatoire. Mais à la suite de l’audition du club ligérien le 9 mai dernier, le conciliateur du CNOSF a rejeté le recours du club visant à contester la décision de la LFP.

En d’autres termes, l’ ASSE jouera son match de la 37e journée du championnat contre le SDR, en l’absence de ses supporters. Une décision déplorée par la direction stéphanoise. « L’ ASSE ne peut que regretter cette situation dans la mesure où la décision de la Commission de Discipline a été prise sans même que les incidents soient jugés, le club étant convoqué devant cette Commission pour un débat contradictoire seulement le 18 mai prochain », a communiqué l'AS Saint-Etienne.

L'AS Saint-Etienne dénonce une injustice

Renversés par l’OGC Nice, mercredi (4-2), les Verts sont toujours à la 18e place de barragiste et menacés de relégation en Ligue 2. L’équipe de Pascal Dupraz avait naturellement besoin du soutien de ses supporters pour le dernier match à domicile de la saison contre les Rémois. À la fin de son communiqué officiel, la direction stéphanoise a exprimé un sentiment d’injustice : « ce dévoiement de la procédure disciplinaire privera injustement l’équipe du soutien de ses supporters à l’occasion d’une rencontre déterminante pour son maintien dans l’élite ». Dans le même temps, l’ ASSE va procéder au remboursement ou compensation aux supporters abonnés et ceux qui avaient acheté leur billet pour la rencontre du samedi 14 mai au stade Geoffroy-Guichard. Une bien mauvaise nouvelle donc pour le Peuple Vert.