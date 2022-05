PSG Mercato : Nouveau coup de théâtre sur la piste Paul Pogba ?

Publié par JEAN-LUC D le 13 mai 2022 à 07:25

PSG Mercato : Si certains médias assurent que Paul Pogba est proche du Paris SG, rien ne serait encore fait pour le milieu de terrain de Manchester United.

PSG Mercato : Paul Pogba attend des signes du Paris SG !

Selon La Gazzetta dello Sport, Paul Pogba veut désormais connaître le projet du Paris Saint-Germain avant de prendre une décision. Notamment les avenirs de l’entraîneur Mauricio Pochettino ou encore celui du directeur sportif Leonardo, ainsi que leurs potentiels successeurs, avant de trancher sur une arrivée ou non. Annoncé tout proche du club de la capitale française, le milieu de terrain de 29 ans s’apprête à quitter pour la seconde fois les rangs de Manchester United.

Même s’il est intéressé par l’idée d’évoluer aux côtés de Lionel Messi, Neymar et éventuellement Kylian Mbappé, le champion du monde 2018 veut attendre de voir les décisions estivales des Rouge et Bleu avant de se décider. D’autant que d’autres grands clubs comme le Real Madrid et la Juventus Turin seraient positionnés pour le récupérer à l’issue de la saison.

PSG Mercato : La Juve prête à détourner Pogba du Paris SG

Malgré l’intérêt du Paris Saint-Germain, Paul Pogba serait favorable à un retour à la Juventus Turin. Toujours fan de son ancien pensionnaire, la formation italienne lui aurait d’ores et déjà transmis une offre de contrat avec un salaire de 9 millions d’euros par saison, sans compter d'importants bonus et une belle prime à la signature, à en croire les renseignements du Daily Mirror.

Toujours selon la même source italienne, les Bianconeri auraient déjà signifié à Pogba aurait indiqué à qu'il serait la principale tête d'affiche du club turinois, qui verra le départ cet été de Giorgio Chiellini, mais également de Paulo Dybala. Après avoir perdu le trône en Serie A ces deux dernières saisons, les dirigeants de la Juve voudraient construire à nouveau autour de Pogba.

Le PSG est donc prévenu.