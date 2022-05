PSG Mercato : Leonardo tient une nouvelle pointure en défense !

Publié par JEAN-LUC D le 13 mai 2022 à 09:25

PSG Mercato : Le Paris SG veut reconstituer son effectif cet été. Leonardo, le directeur sportif, scrute ainsi divers horizons pour trouver l’oiseau rare.

PSG Mercato : Leonardo sur les traces d’un nouveau brésilien

Désireux de s’attacher les services d'un défenseur central supplémentaire pour la saison prochaine, Leonardo aurait flashé sur le profil de l’un de ses compatriotes évoluant dans le championnat italien. En effet, d’après les dernières informations divulguées par RMC Sport, le directeur sportif du Paris Saint-Germain serait intéressé par Bremer. Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs de la saison en Serie A, le Brésilien est le patron de la charnière de Torino. Débarqué en juillet 2018 en provenance de l’Atlético Mineiro contre une enveloppe de 5,8 millions d’euros, Bremer n’a jamais été appelé en sélection aussi bien chez les jeunes qu’avec la Seleçao.

À 25 ans, il serait donc désireux de rejoindre un club plus huppé afin d’attirer plus l’attention de Tite et des dirigeants de la sélection brésilienne. Un challenge au PSG pour évoluer aux côtés de Marquinhos et Neymar, deux cadres de la Seleçao, pourrait être le meilleur scénario possible pour lui. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le natif d’Itapitanga pourrait donc quitter les rangs de Torino lors du prochain mercato estival. Toutefois, le club francilien n’est pas seul sur ses traces.

PSG Mercato : L’Inter et Tottenham veulent aussi Bremer

Évalué à 30 millions d’euros sur le marché des transferts, Bremer pourrait faire l’objet d’une grosse bataille entre plusieurs grands d’Europe cet été. Son profil à la Marquinhos aurait séduit Leonardo qui aimerait le voir associer à son compatriote dans une défense à trois en doublure de Presnel Kimpembe ou Sergio Ramos la saison prochaine.

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain aurait même déjà lancé les hostilités dans ce dossier depuis quelques semaines. Mais il faudra compter avec la concurrence de l’Inter Milan et de Tottenham. Pour réussir à signer Bremer, Leonardo devra donc se montrer convaincant aussi bien avec le joueur lui-même qu’avec son homologue de Torino.

Affaire à suivre donc…