Chelsea Mercato : Les Blues prêt à se venger du Barça

Publié par Thomas G. le 14 mai 2022 à 00:40

Chelsea Mercato : Tuchel pense à un défenseur du Barça

Entre le Barça et Chelsea, ce n’est pas vraiment l’amour fou en ce moment. En cause, les Blaugranas ont convaincu Andreas Christensen de ne pas renouveler son contrat à Londres pour débarquer en Catalogne. De plus, le Barça souhaite recruter le capitaine des Blues César Azpilicueta et Marcos Alonso. Une situation particulière pour Thomas Tuchel qui va également perdre son roc défensif Antonio Rüdiger.

En réponse à cette fuite massive de talents, l’entraîneur allemand aurait coché le nom d’un défenseur du Barça. Selon le journal espagnol Sport, Chelsea serait très intéressées par Sergiño Dest. L’international américain pourrait être vendu pour 20 millions d’euros par le Barça. D’autant plus que Xavi ne compte plus sur Sergiño Dest, le défenseur de 21 ans ferait partie de la liste des joueurs transférables cet été. Ainsi, l’arrivée du joueur formé à l’Ajax pourrait précipiter le départ de Marcos Alonso vers le FC Barcelone. Concernant César Azpilicueta, Thomas Tuchel compte sur lui l’année prochaine, le défenseur espagnol pourrait donc aller au bout de son contrat.

Le nouveau Chelsea est toujours ambitieux

Le nouveau propriétaire des Blues, Todd Boely a annoncé à Thomas Tuchel que de gros moyens seraient mis pour maintenir Chelsea au sommet. Ainsi, de gros investissements pourraient être faits durant le prochain mercato. En plus de Sergiño Dest, les Blues ciblent également Joško Gvardiol et Jules Koundé. Les Londoniens seraient disposés à offrir 60 millions d’euros pour le défenseur croate du RB Leipzig.

Par ailleurs, Thomas Tuchel veut renforcer la concurrence en défense, Sergiño Dest viendrait ainsi concurrencer James. Les Blues ont pour objectif de recruter deux défenseurs durant le mercato estival pour accompagner Thiago Silva, Trevoh Chalobah et Malang Sarr. Chelsea pourrait ainsi dynamiter le mercato des défenseurs cet été.