Chelsea Mercato : Thomas Tuchel prépare du lourd pour sa défense !

Publié par Thomas G. le 05 mai 2022 à 00:05

Chelsea Mercato : Les Blues ont décidé de réagir après les nombreux départs. Ils vont sortir le chéquier cet été pour se renforcer.

Chelsea Mercato : Tuchel prêt à mettre la main à la poche

Thomas Tuchel a été surpris par l’annonce du départ d’Antonio Rüdiger. Le technicien allemand avait permis au défenseur d’atteindre tout son potentiel. Les deux hommes avaient remporté la Ligue des Champions la saison dernière. Pour pallier à son départ, Thomas Tuchel s’intéresserait à une jeune pépite du RB Leipzig.

En effet, selon l’insider turc Ekrem Konur, Chelsea souhaiterait recruter Joško Gvardiol. Le jeune espoir croate s’est révélé cette saison et s’est installé en tant que titulaire malgré le changement d’entraîneur. Ses performances ont attiré les plus grands clubs européens. Newcastle et Manchester United sont également venus aux renseignements pour l’international croate de 20 ans. L'international croate est gaucher comme Antonio Rüdiger et a une belle marge de progression. Les Blues prépareraient une offre de 60 millions d'euros pour convaincre Leipzig. Joško Gvardiol est l’une des nombreuses pistes de Thomas Tuchel pour reconstruire sa défense. L’entraîneur allemand apprécie également Presnel Kimpembe, Pau Torres et Jules Koundé.

Chelsea bientôt en danger ?

Les hommes de Thomas Tuchel n’avancent plus en championnat. Après la défaite des Blues face à Everton, Arsenal est revenu à trois longueurs de Chelsea. Les Blues vont devoir reprendre leur marche en avant pour ne pas perdre leur troisième place. La qualification pour la prochaine Ligue des Champions est capitale pour l’avenir du club.

En parallèle, la vente du club aurait atteint son stade final. Selon Sky Sports, le nouveau propriétaire pourrait être annoncée d’ici le mois de juin. Ce ne sera pas Jim Ratcliffe, le propriétaire de l'OGC Nice avait formulé une offre de plus de 4 milliards de livre, qui s'est avérée être inférieure aux autres offres reçues par Roman Abramovitch. La vente du club devrait lancer le mercato des Blues. À l’heure actuelle, Chelsea ne peut toujours pas recruter.