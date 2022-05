ASSE Mercato : Pascal Dupraz lâche de gros indices sur son avenir

Publié par Ange A. le 14 mai 2022 à 04:10

ASSE Mercato : Entraîneur de l’AS Saint-Étienne, Pascal Dupraz a fait une nouvelle mise au point au sujet de son avenir dans le Forez.

ASSE Mercato : Nouvelle mise au point de Pascal Dupraz sur son futur

La saison tirant à sa fin, l’avenir de Pascal Dupraz fait de nouveau couler beaucoup d’encre. Le contrat du technicien savoyard à l’AS Saint-Étienne expire cet été. Il avait été recruté à la place de Claude Puel pour assurer le maintien des Verts en Ligue 1. Ces derniers mois, une possible prolongation du technicien de 59 ans a circulé. En marge de la réception du Stade de Reims ce samedi, l’entraîneur stéphanois a tenu à faire la lumière concernant son futur. Lequel devrait s’écrire loin de Saint-Étienne une fois que les rideaux sur la saison 2021-2022 seront baissés. « Je ne suis pas velléitaire. Les choses sont claires, nettes et précises. Les dirigeants qui m’ont pris l’ont fait pour une mission qui est le maintien », a indiqué le coach des Verts.

Dupraz vers la sortie cet été

Pascal Dupraz n’a hissé l’AS Saint-Étienne qu’à la place de barragiste. L’ASSE pointe à la 18e place de Ligue 1 avec trois points de retard sur Lorient (17e) et cinq sur Clermont (16e). Contrairement aux rumeurs, l’entraîneur stéphanois ne fait pas d’une prolongation à Sainté son obsession. « Ma mission, personne ne m’a promis et imposé quoi que ce soit. Le deal était clair on m’a dit : "tu viens et tu maintiens l’ASSE en Ligue 1 et on ne parle pas de la suite". On n’en a jamais parlé ! Et on n’en parlera probablement pas. Quand bien même mes dirigeants ne me parleraient pas en fin de saison, je n'aurais pas à m’offenser parce que ce n’était pas convenu, tout simplement », a-t-il assuré.