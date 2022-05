PSG Mercato : Flash, le Paris SG acte le départ de Kylian Mbappé !

Publié par JEAN-LUC D le 17 mai 2022 à 19:04

PSG Mercato : Le Real Madrid se rapproche de plus en plus de la signature de Kylian Mbappé. Le Paris SG ne se ferait plus trop d’illusions dans ce dossier.

PSG Mercato : Le Qatar rend les armes pour Kylian Mbappé

Après cinq ans sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé s’apprêterait à faire ses adieux à la Ligue 1 pour filer en Espagne. En effet, selon les dernières informations relayées ce mardi par le média ESPN, l’ancien avant-centre de l’AS Monaco se dirigerait tout droit vers un départ libre au Real Madrid. Le journaliste de la chaîne sportive américaine, Julien Laurens, ajoute même que le « Paris Saint-Germain a renoncé à garder Kylian Mbappé au club la saison prochaine et s'attend à ce que l'attaquant annonce son transfert au Real Madrid de façon imminente. »

Sauf retournement de situation, le champion du monde 2018 devrait donc rejoindre les rangs du club madrilène cet été. Une tendance également confirmée par Goal France pour qui la signature de Mbappé en faveur des Merengues serait « conclue à 99%. » L’affaire serait quasiment bouclée entre les deux parties qui ne règleraient plus que quelques derniers détails avant l’annonce officielle du joueur.

PSG Mercato : des derniers détails à régler avant l’officialisation de Mbappé

Après son sacre aux Trophées UNFP, le meilleur joueur de la Ligue 1 a fait le point sur son avenir, expliquant notamment que son choix était quasiment fait, mais qu’il fallait « respecter toutes les parties. Je sais que les gens attendent, c’est normal. Moi aussi je suis pressé, mais il faut respecter toutes les parties. Il reste quelques détails, mais c’est terminé. »

Goal France confirme qu’effectivement l’affaire serait dite entre le numéro 7 et le nouveau champion de Liga. Des derniers détails resteraient encore à être réglés, notamment les droits à l’image. Le média sportif indique toutefois que cela ne saurait empêcher Kylian Mbappé de porter le maillot du Real Madrid la saison prochaine.