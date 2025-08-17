Transfert choc : Ce deal PSG-Newcastle agite le mercato

Le mercato s’emballe et le PSG pourrait être la clé pour débloquer plusieurs dossiers entre plusieurs clubs cet été. Avec Gonçalo Ramos, le Paris SG pourrait débloquer le transfert d’Alexander Isak grâce à un échange inattendu avec Newcastle.

Mercato PSG : Gonçalo Ramos, l’atout inattendu du Paris SG

Remplaçant de luxe d’Ousmane Dembélé lorsqu’il est absent, Gonçalo Ramos profite de chaque minute pour rappeler qu’il a un vrai instinct de buteur. Et cela n’a pas échappé à Newcastle. Les Magpies, confrontés à l’incertitude autour d’Alexander Isak, voient en lui le parfait successeur.

« Ramos est un joueur que Newcastle apprécie depuis longtemps […] Il ne fait aucun doute qu’il serait un très bon remplaçant pour Isak », confie le journaliste Graeme Bailey à TBR Football. Formé à Benfica et arrivé à Paris en 2023, Ramos séduit par sa finition clinique et son intelligence de jeu.

Pourtant, malgré l’intérêt anglais, ses proches indiquent qu’un départ n’est pas dans ses plans pour l’instant. Une position claire, mais en football, on sait que tout peut changer… surtout avec un bon chèque venu de Premier League.

Alexander Isak en grève, Newcastle sous pression

Du côté de Newcastle, la pagaille règne. Alexander Isak, recruté pour 70 M€ en 2022, un record pour le club, veut partir, ciblé par Liverpool. Absent à la reprise et déterminé à forcer la main à ses dirigeants, le Suédois met une pression énorme sur les Magpies. « Il a refusé de nombreuses offres de clubs cet été […] On continue de croire que Newcastle va recruter l’attaquant, ce qui permettra à Isak de finaliser son transfert à Liverpool », ajoute Bailey.

Le club anglais se retrouve dos au mur : vendre Isak pour encaisser un gros montant ou tenter un coup avec Ramos pour anticiper son départ. Le PSG, de son côté, pourrait profiter de l’aubaine pour alléger son effectif et récupérer un beau chèque, sans trop affaiblir son attaque.

Un scénario explosif pour la suite du mercato

Ce feuilleton Isak-Ramos pourrait bien être le domino qui fera tomber tout le reste. Si Ramos cède aux sirènes anglaises, Paris aura de la marge pour d’autres folies estivales. Et Newcastle sauvera la face en se sécurisant un buteur fiable. Mais la fermeté du Portugais complique tout : entre volonté sportive et millions tentateurs, le mercato promet encore une bataille haletante.