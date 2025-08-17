ASSE : Moueffek s’enflamme après le carton de Saint-Étienne

Aïmen Moueffek et l’ASSE ont enfin lancé leur saison à Geoffroy-Guichard avec un large succès face à Rodez (4-0). Le milieu de terrain marocain n’a pas caché sa joie après cette démonstration collective et promet déjà plus.

ASSE : Une première à domicile totalement maîtrisée

Les Verts avaient besoin d’un signal fort devant leur public, ils ont offert un récital. Avec quatre buts et une ambiance retrouvée, l’ASSE a clairement envoyé un message. Joshua Duffus et Mahmoud Jabber, les nouvelles recrues, ont débloqué leur compteur et fait vibrer tout le Chaudron. « On remporte les trois points avec un super match, on est content », se réjouit Moueffek, visiblement soulagé.

Portés vers l’avant, les hommes de Sainté ont respecté les consignes de leur entraîneur. « C’est ce que nous demande le coach, on a un jeu ambitieux, porté vers l’avant », a ajouté le milieu marocain, le sourire aux lèvres. Une manière de dire que ce succès n’a rien d’un hasard, mais bien le fruit d’un projet assumé.

Moueffek dithyrambique, Jabber encensé

Au coup de sifflet final, le vice-capitaine stéphanois n’a pas tari d’éloges sur son coéquipier Mahmoud Jabber, buteur pour sa première au Chaudron. « C’est un super joueur, de qualité. Pour son premier match à domicile, il marque, on est très fier », a-t-il salué, avec admiration.

Moueffek insiste aussi sur le plaisir retrouvé. « On prend beaucoup de plaisir à jouer », confie-t-il, comme une promesse pour la suite. Avec un tel état d’esprit et un public conquis, l’ASSE espère désormais capitaliser dès la prochaine journée. Le Chaudron renoue avec la flamme, et ce n’est peut-être que le début.