Mercato OM : Deux chefs-d’œuvre signés Medhi Benatia

À l’OM, Medhi Benatia continue de surprendre tout le monde avec un flair redoutable sur le mercato. Après avoir attiré Adrien Rabiot en 2024, le directeur du football de Marseille s’est offert deux nouveaux joyaux sans débourser un centime de transfert.

Mercato OM : Rabiot, le coup de génie qui a tout déclenché

En septembre 2024, la planète foot avait vacillé : Adrien Rabiot, pur produit du PSG, prenait tout le monde à contrepied en signant libre à l’OM. À l’époque, Benatia avait réalisé un exploit retentissant, et ne s’en cache pas aujourd’hui : « Adrien Rabiot est pour le coup un joueur de classe mondiale ». Ce pari fou, devenu réalité, a donné une crédibilité immense au projet marseillais.

Par effet domino, ce transfert a servi de modèle pour convaincre d’autres talents. Angel Gomes et CJ Egan-Riley, eux aussi libres de tout contrat, ont choisi Marseille, séduits par la nouvelle dynamique instaurée par Benatia. Décidément, le recrutement malin, et économique, est devenu la patte du Marocain.

Gomes et Egan-Riley : l’art de séduire sans dépenser

Invité sur Ligue 1+, Benatia a tenu à tempérer l’emballement médiatique : « Gomes et Egan-Riley ? Je ne sais pas si ce sont des chefs-d’œuvre ». Humilité classique ou stratégie de communication ? Car au fond, ces deux arrivées restent un sacré tour de force. « Sur un joueur libre, comme avec Adrien Rabiot, tu dois anticiper, être convaincant », confie-t-il, avant de saluer le travail collectif du club.

L’ancien défenseur insiste sur la mentalité des deux recrues : travail, discipline et potentiel. « Le coach est très content de leurs apports et nous aussi », lance-t-il, avec ce demi-sourire de satisfaction qu’on lui connaît. Pour Angel Gomes, créatif et explosif, comme pour le polyvalent Egan-Riley, c’est une vraie relance sportive.

Un Marseille séduisant, un Benatia inspiré

Finalement, que ces deux nouveaux coups soient ou non qualifiés de « chefs-d’œuvre », l’Olympique de Marseille réalise un mercato intelligent. Pas clinquant, mais réfléchi, ambitieux, aligné sur la philosophie de De Zerbi. Benatia résume : « Il faut continuer et bien les encadrer, je pense qu’ils vont nous donner de bonnes choses cette saison ».

Marseille savoure. Deux signatures à zéro euro, un effectif renforcé, un directeur sportif charismatique… et une idée simple : faire grand avec peu. Si ce n’est pas de l’art, ça y ressemble furieusement.