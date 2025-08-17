Le PSG annonce une bonne nouvelle avant le voyage à Nantes !

En clôture de la première journée de Ligue 1, le PSG se déplace à La Beaujoire pour affronter le FC Nantes. À quelques heures de cette rencontre, le club de la capitale a annoncé une bonne nouvelle à ses supporters.

Le PSG dévoile un nouveau maillot Third avant le FC Nantes

Quelques jours seulement après sa victoire contre le Tottenham Hotspur Football Club en Supercoupe d’Europe en Italie, le Paris Saint-Germain va ouvrir sa saison 2025-2026 en Championnat ce dimanche soir face au FC Nantes. Alors que Luis Enrique et ses hommes visent un nouveau titre de champion de France, le PSG a dévoilé un nouveau maillot.

En effet, selon les dernières informations du journal Le Parisien, Marquinhos et ses partenaires se présenteront sur la pelouse du stade de La Beaujoire avec leur troisième maillot ce dimanche soir. Une nouvelle confirmée sur les réseaux sociaux par le club de Nasser Al-Khelaïfi ce matin.

« Le Paris Saint-Germain et Nike dévoilent leur nouveau maillot Third 2025-2026. Inspiré de l’univers graphique Total 90, qui a marqué le début des années 2000, ce nouveau maillot en propose une réinterprétation contemporaine », annonce le PSG sur ses réseaux sociaux.

Réclamée depuis longtemps par les supporters, la couleur rouge s’impose à nouveau. Symbole fort, elle renvoie à de grands souvenirs, dont la victoire contre Chelsea avec les Zlatan Ibrahimovic, Edinson Cavani et Thiago Silva. Le design reprend les lignes T90, revisitées pour 2025.

Le reveal s’est déroulé lors d’un show immersif dans un lieu secret. Joao Neves, Gonçalo Ramos, Vitinha et Warren Zaïre-Emery ont présenté le maillot aux côtés de la légende Pedro Miguel Pauleta, pour un véritable passage de témoin générationnel.