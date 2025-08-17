Mercato : Le RC Lens tente un incroyable deal au FC Nantes !

À la recherche d’un attaquant, le RC Lens aurait entamé des discussions pour réussir à faire signer un attaquant du FC Nantes lors des deux dernières semaines du mercato estival. Explications.

Mercato FC Nantes : Le RC Lens veut Mostafa Mohamed

Battu par l’Olympique Lyonnais lors de la première journée de Ligue 1 (0-1), samedi après-midi, le RC Lens manque cruellement d’efficacité devant. Pierre Sage, l’entraîneur des Sabng et Or, fait donc de l’arrivée d’un avant-centre sa priorité en cette fin de mercato estival.

Dans cette optique, les dirigeants lensois auraient entamé des négociations avec leurs homologues du FC Nantes pour réussir à faire signer Mostafa Mohamed, selon les informations du quotidien L’Équipe.

« Alors que Nice a décidé de ne pas mener la piste jusqu’au bout, Lens s’est positionné depuis plusieurs jours sur Mostafa Mohamed (27 ans), sous contrat jusqu’en 2027. À la recherche d’un élément offensif, le Racing tente d’avancer sur le recrutement de l’international égyptien (47 sélections, 13 buts), mais n’a pas encore fait d’offre à la direction nantaise », explique le journaliste Loïc Tanzi.

Arrivé à l’été 2022, l’international égyptien dispose d’un bon de sortie pour cet été et le RC Lens veut en profiter pour l’intégrer dans l’équipe de Pierre Sage le plus rapidement possible. D’ailleurs, le coach du RCL aurait d’ores et déjà validé cette piste et estime que Mostafa Mohamed est compatible avec sa philosophie de jeu.

Reste maintenant à voir si le RC Lens parviendra à convaincre Waldemar Kita pour le transfert de Mostafa Mohamed, évalué à 5 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.