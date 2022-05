PSG Mercato : Un attaquant en pleine bourre se livre sur son avenir

Publié par Thomas G. le 18 mai 2022 à 17:10

PSG Mercato : Auteur d'une saison impressionnante au Portugal, Pablo Sarabia va débarquer prochainement à Paris, avec des objectifs clairs.

PSG Mercato : Pablo Sarabia se livre sur son avenir

Le PSG devrait une nouvelle fois se montrer très ambitieux durant le prochain mercato. L’objectif du club de la capitale sera de bâtir une équipe capable de remporter la Ligue des Champions, corrigeant au passage les carences de cette saison. Néanmoins, tous les dossiers sont au point mort en attendant l’annonce de Kylian Mbappé.

Loin de l'agitation parisienne, Pablo Sarabia s’est exprimé sur son avenir dans la capitale. L’international espagnol, prêté cette saison au Sporting, réalise un exercice plus que convaincant et prétend désormais à un place de choix dans l'effectif Rouge et Bleu. L'ancien joueur du FC Séville est notamment revenu sur les raisons qui l’ont conduit à quitter le Paris Saint-Germain. Dans un entretien accordé au journal Marca, l’international Espagnol explique que son choix de quitter le PSG a été motivé par le Mondial 2022 (prévu cet hiver au Qatar). En effet, Pablo Sarabia a estimé que son temps de jeu au Paris SG n’était pas suffisant pour être appelé en sélection et a donc décidé de s'offrir un nouveau chalenge dans une écurie moins huppée.

Par la suite, l'Espagnol a évoqué son avenir au PSG, lui qui n'a pu être conservé par le club portugais à cause de son salaire importante. « nous allons nous asseoir et voir quelle est la meilleure option pour le PSG et pour moi. Je suis très reconnaissant à Paris, à Leonardo, qui a été spectaculaire avec moi, et quoi que l'on décide, il n'y aura aucun obstacle », a-t-il déclaré. Barré par la forte concurrence au Paris SG, Pablo Sarabia pourrait notamment se faire une place en profitant du départ d'Angel di Maria la saison prochaine. Reste à savoir désormais si les dirigeants parisiens miseront à l'avenir sur le joueur de 30 ans.

Un avenir durable à Paris ?

L'international espagnol était une valeur sûre sous Thomas Tuchel, cependant, son temps de jeu s’était réduit à l’arrivée de Mauricio Pochettino. Désormais, l'avenir de Pablo Sarabia dans la capitale est incertain. Si l'entraîneur argentin ne devrait pas s'éterniser au PSG, son successeur pourrait décider d'écarter lui-aussi l'attaquant notamment en cas de recrutements.

Si Pablito a pour projet de s'imposer chez les Rouge et Bleu, où il est sous contrat jusqu'en 2024, sa cote grandissante sur le marché pourrait pousser Paris à le vendre cet été. Auteur de 15 buts et 6 passes décisives cette saison en championnat, Sarabia aurait tapé dans l'œil de plusieurs écuries espagnoles dont la Real Sociedad. Sa vente pourrait rapporter un peu plus de 20 millions d'euros au Paris Saint-Germain.