PSG Mercato : Un premier communiqué officiel tombe pour Mbappé !

PSG Mercato : Alors que le Paris SG et le Real Madrid sont dans l’attente du choix de Kylian Mbappé, un premier communiqué officiel vient de tomber.

PSG Mercato : Mbappé suspendu pour le Trophée des Champions

Le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont impatients de connaître la décision de Kylian Mbappé pour la suite de sa carrière. En attendant la prise de parole officielle du joueur avant le 28 mai, comme il l’a promis lui-même dimanche dernier, c’est une autre officialisation qui vient de tomber. En effet, après la dernière décision de la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP), le numéro 7 du PSG pourrait manquer le Trophée des Champions le 31 juillet prochain à Tel-Aviv (Israël), contre le FC Nantes.

Après un troisième carton jaune reçu en l’espace de dix rencontres (AS Monaco, Olympique de Marseille et Montpellier Hérault), Mbappé a écopé d’un match de suspension. Et cette sanction prendra effet à partir du mardi 24 mai, soit après la dernière journée du championnat. En cas de prolongation avec le Paris SG, le champion du monde 2018 ne fera donc pas partie du groupe des Rouge et Bleu qui affrontera les hommes d’Antoine Kombouaré dans quelques mois lors du Trophée des Champions. Dans le cas contraire, cette sanction serait effective lors du premier match officiel du Real Madrid. En attendant, la presse espagnole continue de spéculer autour de l’avenir du partenaire de Lionel Messi.

PSG Mercato : Deschamps livre son aveu pour l’avenir de Mbappé

Présent en conférence de presse ce jeudi, à l’occasion de la publication de sa liste pour le prochain regroupement de l’Équipe de France, Didier Deschamps a été interrogé sur les rumeurs autour du futur choix de Kylian Mbappé. Pour le sélectionneur des Bleus, peu importe où il jouera, le buteur parisien sera toujours un élément important de son collectif. « C’est son choix. Kylian, il annoncera sa décision quand il le décidera. C'est peut-être un feuilleton pour vous, mais pas pour nous... Nous, ça ne nous pose pas de problème. Si je le préfère au PSG ou au Real Madrid ? Moi, Kylian est Français, il est avec l'Équipe de France ça me va », a déclaré Deschamps cet après-midi.