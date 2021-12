PSG Mercato : Didier Deschamps tient déjà la réponse du Qatar

Publié par JEAN-LUC D le 16 décembre 2021 à 17:05

Interrogé sur son avenir, Didier Deschamps n’a pas complètement fermé la porte au PSG. La réponse du club de la capitale n’a pas tardé.

L’appel du pied de Didier Deschamps au PSG

Sous contrat avec l’équipe de France jusqu’au 31 décembre 2022, Didier Deschamps pourrait céder sa place à un autre sélectionneur après la Coupe du Monde au Qatar. Contre toute attente, alors que le nom de Zinédine Zidane est régulièrement annoncé pour prendre sa place à la tête des Bleus ou sur le banc du Paris Saint-Germain, Deschamps a ouvertement avoué qu’il ne verrait aucun problème à remplacer Mauricio Pochettino. Sur l'émission Rothen s'enflamme, Jérôme Rothen l’a interrogé sur la possibilité de le voir un jour sur le banc du Paris Saint-Germain. « Moi, je pense que tu ne pourrais pas entraîner le PSG », a lancé l’ancien de milieu de terrain offensif des Rouge et Bleu.

« Aujourd'hui, je ne suis pas disponible, je ne suis pas sur le marché. Je ne parle pas pour moi, mais il y a des joueurs qui ont joué dans les deux clubs, pourquoi il n’y aurait pas un entraîneur », a interrogé le double champion du monde (1998 et 2018) en réponse. « Tu ne peux pas marquer l’histoire des deux clubs. Tu as soulevé la Coupe d’Europe avec Marseille. Tu as gagné des titres en tant qu’entraîneur avec Marseille. Tu es très attaché au club et c’est normal, tu es dans les murs à l’OM. Tu as marqué l’Olympique de Marseille », rétorque Rothen.

Mais le successeur de Laurent Blanc sur le banc des Bleus a insisté en expliquant : « C’est une réflexion. Je prends un autre exemple : Antonio Conte, il a été champion comme joueur et entraîneur à la Juventus, et il va être champion avec l’Inter Milan qui est le pire ennemi. » Puis quand le consultant de la radio sportive le relance : « Alors, tout est possible ? », le natif de Bayonne répond sans ambages : « Dans l’absolu, oui. » Mais qu’en pense réellement la direction du club de la capitale ?

PSG Mercato : Le Qatar ne pense pas à Deschamps

D’après les indiscrétions lâchées par le journaliste Philippe Sanfourche, le Paris Saint-Germain n’a pas inscrit le nom de Didier Deschamps sur la liste des entraîneurs susceptibles de remplacer éventuellement Mauricio Pochettino. Son nom n’a jamais été cité, en interne.

« Deschamps n'a peut-être pas l'aura qu'il devrait avoir grâce à ses titres. Quand il fait ce genre de sorties médiatiques, c'est une manière de rappeler qu'il est un maître parmi les plus grands et qu'il est capable de diriger une équipe comme le PSG. Le poste d'entraîneur de Paris, dès que ça patine un peu, la question du remplaçant du coach en place revient vite. Pour l'après-Pochettino, Zidane arrive naturellement sur le tapis. Mais personne ne cite le nom de Deschamps, alors qu'il est le sélectionneur champion du monde en titre… », a expliqué Philippe Sanfourche sur RTL.