Mercato OL : Un défenseur prometteur quitte Lyon

Après Saïd Benrahma et Johann Lepenant cette semaine, l’OL officialise le départ d’un jeune défenseur formé au club et très prometteur.

Mercato : Mounsesse quitte l’OL et s’engage à Quevilly-Rouen

Les départs se poursuivent à l’OL en plein mercato d’été. Thiago Almada, Alexandre Lcazette et Nicolas Tagliafico sont partis libre à la fin de leur contrat. Rayan Cherki, Saïd Benrahma et Johann Lepenant ont été transférés. C’est maintenant au tour de Jérémy Mounsesse de quitter le club rhodanien. Il s’est engagé avec l’US Quevilly-Rouen en National.

Son départ de l’Olympique Lyonnais, son club formateur, a été officialisé ce vendredi. « Jérémy Mounsesse prend la direction de Quevilly-Rouen après avoir signé son premier contrat professionnel avec l’OL. Le club lui souhaite tout le bonheur pour la suite de sa carrière », a communiqué Lyon.

Crack de l’équipe réserve de Lyon, Jérémy Mounsesse va lancer sa carrière ailleurs

Le défenseur central de 19 ans avait intégré le centre de formation des Gones en 2021. Il avait été vainqueur de la Coupe Gambardella en 2022 sous le maillot lyonnais. Après avoir fait ses preuves dans les catégories de jeunes, le Franco-Congolais était devenu un pilier de l’équipe réserve, sous les ordres de Gueïda Fofana.

Il était le patron de la charnière centrale de l’équipe engagée en en National 3. La saison dernière, Jérémy Mounsesse avait disputé 23 matchs sur 26. Désormais, il va tenter de faire décoller sa carrière loin de l’OL.

