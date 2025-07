FLASH Mercato : 20M€ ! L’AC Milan frappe à la porte du PSG

À la recherche de renforts offensifs pour la saison prochaine, le nouvel entraîneur de l’AC Milan, Massimiliano Allegri, semble avoir trouvé son bonheur au PSG. Le club lombard s’active déjà pour faire aboutir l’opération contre un joli chèque qui pourrait atteindre les 20 millions d’euros.

Mercato : Le PSG refuse 15M€ pour un indésirable, Milan tente sa chance

De retour au Paris Saint-Germain après un prêt de six mois à Aston Villa, Marco Asensio n’ira pas jusqu’au terme de son contrat avec le club de la capitale, soit jusqu’en juin 2026. Pas dans les plans de Luis Enrique, l’attaquant de 29 ans va devoir se trouver un nouveau point de chute durant ce mercato estival. Mais l’ancien joueur du Real Madrid ne manque pas de courtisans sur le marché des transferts.

Si Villarreal s’est renseigné, c’est Fenerbahçe, qui a déjà dégainé une offre de 15 millions d’euros pour récupérer Marco Asensio. José Mourinho, le coach du club turc, aimerait attirer l’international espagnol et met la pression à ses dirigeants pour convaincre le Paris SG.

Cependant, même s’il ne compte pas sur lui pour la saison prochaine, le Champion de France n’entend pas brader son joueur et réclamerait au moins 20 millions d’euros pour le laisser partir, selon les informations d’El Chiringuito. En attendant de savoir si le Fener souhaite s’aligner sur les exigences du PSG, l’agent d’Asensio, Jorge Mendes, scrute d’autres horizons afin de lui trouver rapidement une nouvelle porte de sortie.

L’AC Milan déterminé à récupérer Marco Asensio ?

En effet, selon les informations relayées jeudi par TuttoMercatoWeb, Jorge Mendes a proposé Marco Asensio à l’AC Milan. L’agent, très proche des Rossoneri, cherche un logement pour l’Espagnol, qui devra baisser son salaire pour chercher une nouvelle destination.

Ces dernières heures, il a également été question d’une discussion avec José Mourinho, l’entraîneur de Fenerbahçe, qui serait ravi de l’avoir sous ses ordres, mais le choix – s’il est possible – se porterait sur un championnat plus attractif, comme le championnat italien, après tout.

Âgé de 29 ans et en fin de contrat dans un an, Asensio aimerait jouer davantage pour tenter d’être convoqué pour la Coupe du monde américaine. Il n’entre pas dans les plans de Luis Enrique et il n’est pas exclu qu’il y ait un accord pour un éventuel prêt. Des nouvelles confirmées en France par le journal L’Équipe. Mercato : l'AC Milan s'attaque à Marco Asensio, l'attaquant du PSG https://t.co/Vo2wzPzWzE— Loïc Tanzi (@Tanziloic) July 3, 2025

« L’Espagnol attend de connaître toutes ses options sur le marché avant de prendre une décision, d’autant plus que l’AC Milan a entamé des discussions pour tenter de finaliser un transfert. Le club italien ne dispose pas de moyens financiers illimités, mais pourrait parvenir à un accord avec le PSG.

Dans le même temps, Villarreal a fait part de son intérêt à l’entourage du joueur, mais le club de Liga ne semble pas avoir la surface financière nécessaire », explique le quotidien sportif. Reste donc à voir où évoluera Marco Asensio la saison prochaine.