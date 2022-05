OGC Nice Mercato : Départ de Galtier, la question tranchée

Publié par ALEXIS le 19 mai 2022 à 22:56

OGC Nice Mercato : Annoncé partant du Gym et sur les tablettes de l’OL, Christophe Galtier a mis fin aux spéculations sur son avenir.

OGC Nice Mercato : Galtier a décidé de rester au Gym

Envoyé par la rumeur à l’Olympique Lyonnais, à la place de Peter Bosz, Christophe Galtier a fait une grosse mise au point sur son futur. Il a fait savoir qu’il reste à son poste d’entraineur des Aiglons. « Je suis ici, je n'ai jamais été un entraineur de passage », a-t-il déclaré en conférence de presse, dans des propos rapportés par RMC Sport. Il s’est même étonné de l’annonce d’un possible départ du club azuréen après seulement une saison. « Je suis au troisième club. Pourquoi je ne serais pas ici la saison prochaine ? » a interrogé le technicien de 55 ans. Cependant, ce dernier a indiqué qu’il y a certaines choses à améliorer, après la saison presque ratée par rapport à l’objectif-podium affiché en début de saison. « Évidemment, il y aura des réunions de travail pour améliorer ce qu'il faut », a noté Christophe Galtier.

Un mercato convenable à Galtier en vue

Pour rappel, Nice-Matin a fait savoir que Christophe Galtier et Julien Fournier, le directeur du Football, ne s’entendent pas sur la question du mercato. Et que leur relation se serait dégradées après la défaite en finale de la coupe de France. Malgré cela, le successeur d'Adrien Ursea ne quittera pas l’ OGC Nice pendant l’intersaison. Sixième de Ligue 1 avant son dernier match contre le Stade de Reims au stade Auguste Delaune, l’équipe niçoise peut encore se qualifier pour une coupe d’Europe (Ligue Europa ou Ligue Europa Conférence). Toutefois, Galtier et ses joueurs n’ont plus leur destin entre les mains. Quelle que soit l’issue de la saison, les décideurs du Gym auraient déjà pris la décision de sortir le chéquier cet été, mieux que lors du dernier mercato estival, afin de satisfaire la demande de leur entraineur. Ineos a ainsi tranché !