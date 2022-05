Liverpool Mercato : Klopp revient à la charge pour une pépite de l'Ajax !

Publié par Thomas G. le 20 mai 2022 à 15:26

Liverpool Mercato : Tout juste sacrés en FA Cup, les Reds auraient coché le nom un ailier brésilien de l'Ajax pour le mercato estival.

Liverpool Mercato : Lutte avec Manchester pour un crack brésilien

La fin de saison approche à grands pas pour les Reds de Liverpool. À une semaine de son dénouement, l'exercice 2021/2022 n’aura pas été de tout repos pour les hommes de Jürgen Klopp. Cette année, les Reds ont réussi l’exploit de disputer tous les matchs possibles, allant au bout de chacune des compétitions qu’ils ont disputées. Une prouesse due à un effectif pléthorique qui a su garder le cap tout au long de la saison. Ainsi, pour continuer à tutoyer les sommets, les dirigeants de Liverpool souhaitent renforcer ce groupe cet été.

En plus d’Aurélien Tchouaméni, le club de la Mersey piste Antony. L’ailier de l’Ajax sera l’une des grandes attractions du mercato estival. Selon l’insider turc Ekrem Konur, les Reds ont rejoint Manchester United dans la lutte à la signature du prodige brésilien. Si les Mancuniens ont l’argument d’avoir Erik ten Hag (coach du Brésilien à l'Ajax), les Reds ont l’avantage de disputer la Ligue des Champions la saison prochaine. Antony souhaite continuer d'évoluer dans la plus prestigieuse des compétions européennes la saison prochaine, une condition qui pourrait peser en faveur de Liverpool.

Antony en prévision d’un gros départ ?

L’arrivée d’Antony serait également un moyen d’anticiper le départ de l’une des 2 superstars des Reds, Sadio Mané et Mohammed Salah. Les deux stars africaines n’ont pas encore prolongé, à un an de l’expiration de leurs contrats. En cas d’échec dans les négociations, l’un des deux ailiers pourrait quitter Liverpool dès cet été.

Au même titre que le recrutement de Diogo Jota et Luis Diaz, le recrutement d’Antony aurait pour but de préparer l’avenir. Jürgen Klopp a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2026 et son intention est de garder Liverpool au sommet durant son mandat. Comme l’indique la presse anglaise, cela passe par l’achat de nouveaux renforts de poids cet été. Après avoir abandonné le dossier Kylian Mbappé, les Reds comptent donc tout faire pour enrôler la pépite Antony.