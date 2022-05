PSG Mercato : Un départ légendaire officialisé au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 20 mai 2022 à 18:56

PSG Mercato : À la veille du dernier match de la saison en Ligue 1, les lignes bougent déjà au Paris SG. Un gros départ vient d’être acté en attaque.

PSG Mercato : Angel Di Maria annonce son départ du Paris SG

Débarqué en août 2015 en provenance de Manchester United contre une enveloppe de 63 millions d’euros, Angel Di Maria n’enchaînera pas une huitième saison sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Alors qu’il espérait voir l’option d’une année supplémentaire (contenue dans son contrat) levée afin de lui permettre de terminer sa carrière européenne au Paris SG, le milieu offensif s’est vu éconduit par Leonardo. Le directeur sportif parisien ne le trouvant pas suffisamment complémentaire avec les autres attaquants de l’équipe.

Libre le 30 juin prochain, le natif de Rosario ne se fait donc plus d’illusions concernant son avenir dans la capitale. Ce vendredi et à la veille du dernier match du championnat, l’international argentin de 34 ans a tenu à traduire ses remerciements à tous les supporters et ceux qui l’ont accompagné durant les sept années passées à Paris, officialisant donc son départ du PSG. « Merci beaucoup pour l’amour de toutes ces années », a écrit Angel Di Maria sur une photo de lui avec des larmes en émoticône.

Souhaitant rester en Europe, pour garder sa place dans l'effectif de l'Albiceleste afin de disputer la Coupe du Monde, le compatriote de Lionel Messi devrait s'engager dans les jours à venir avec la Juventus de Turin. Son entraîneur a d’ailleurs confirmé à demi-mot son prochain départ.

PSG Mercato : Pochettino confirme la décision du club pour Di maria

Présent en conférence de presse ce vendredi, Mauricio Pochettino a été interrogé sur la situation d’Angel Di Maria. Le coach des Rouge et Bleu a rendu hommage à son compatriote pour tout ce qu’il a accompli au Paris Saint-Germain, club qu’il s’apprête à quitter avec le statut de meilleur passeur.

« Pourquoi Di Maria s’en va à la fin de la saison ? C’est la même chose que la question sur Kylian. Je ne suis pas la bonne personne pour parler de ce sujet. J’ai l’information, oui, mais c’est au club et au directeur sportif de communiquer. Ce qu’il représente dans l’histoire du PSG ? C’est un grand joueur, à la trajectoire extraordinaire. Ce qu’il a fait pendant sept ans ici est extraordinaire. C’est un des meilleurs joueurs qui a joué pour ce club », a déclaré Pochettino.

Alors qu’un hommage pour Di Maria n’était pas vraiment prévu, le quotidien L’Équipe assure que « conscient de la place prise par son gaucher dans sa récente histoire, le PSG travaillait, ces dernières heures, à lui rendre hommage pour sa dernière sortie au Parc des Princes », samedi soir, contre le FC Metz.