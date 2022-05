OGC Nice Mercato : Un chouchou de Galtier vers la sortie

Publié par Ange A. le 21 mai 2022 à 23:52

OGC Nice Mercato : Prêté avec option d’achat par la Roma, Justin Kluivert aurait disputé son dernier match avec Nice ce samedi.

OGC Nice Mercato : Gros coup de froid sur le futur Justin Kluivert au Gym

L’ OGC Nice a terminé la saison sur une bonne note ce samedi. Le Gym a renversé le Stade de Reims (2-3). Menés deux à zéro à la mi-temps, les Aiglons s’en sont remis à Andy Delort pour se sortir du piège rémois. Le triplé de l’attaquant algérien permet à Nice de terminer à une place européenne. Le club azuréen disputera les barrages de la Conference League. Bien qu’il ait accroché une place européenne, le Gym pourrait perdre un élément prometteur cet été. Le club azuréen aurait été assuré de conserver Justin Kluivert s’il avait décroché une place en Ligue des champions. L’option d’achat assortie à son prêt serait devenue obligatoire si la bande à Christophe Galtier avait décroché une place en C1.

Kluivert vers un retour en Italie cet été ?

Selon les informations de Sky Sport Italia, la non-qualification de l’ OGC Nice à la prochaine Ligue des champions pourrait faire capoter ce deal. Le média italien indique même que l’AS Rome pourrait revoir l’option d’achat initialement fixée pour la signature de Justin Kluivert à la hausse. Les Giallorossi réclamaient au préalable 15 millions d’euros pour céder leur ailier néerlandais. Lequel ne dispose plus que d’un an de contrat avec le club romain.

De son côté, Nice envisagerait de conserver la pépite batave. Le fils de Patrick Kluivert a inscrit 6 buts et délivré autant de passes décisives en 31 apparitions cette saison. Reste maintenant à savoir où il évoluera la saison prochaine. Surtout que son avenir avec la Roma est incertain. Il sera en fin de contrat dans un an et il n’entre pas dans les plans de jeu de José Mourinho.