Ancien joueur de l'OGC Nice (2021-2022), Justin Kluivert quitte la Serie A Italienne pour la Premier League. Il va signer à Bournemouth où il passera sa visite médicale ce vendredi.

Signature de Justin Kluivert à Bournemouth

Justin Kluivert se prépare à un nouveau chapitre de sa carrière en tant que joueur de Bournemouth. L'ailier néerlandais va passer sa visite médicale vendredi, comme l'a révélé le journalise Fabrizio Romano. Cette annonce fait sensation parmi les fans des Cherries, qui attendent avec impatience de voir ce que Kluivert pourra apporter à l'équipe.

Le transfert de Kluivert à Bournemouth marquera un tournant dans sa carrière. Après avoir joué pour l’AS Roma, qui l’avait prêté au RB Leipzig, l’OGC Nice et à Valence CF, le jeune talent a été attiré par les charmes de la Premier League Anglaise. Le club de Bournemouth a trouvé un accord avec l'AS Roma pour un montant de 9,5 millions de livres sterling, avec des paiements supplémentaires de 850 000 livres prévus.

La durée du contrat de Kluivert avec Bournemouth devrait être de 5 saisons, jusqu'en juin 2028, ce qui témoigne de la confiance que le club place en lui. À seulement 24 ans, Kluivert a déjà montré des éclairs de son potentiel lors de son passage à l'AS Roma. Maintenant, il aura l'occasion de briller sur les terrains de la Premier League et de s'imposer comme l'un des meilleurs joueurs à son poste.

En tant qu'ailier, Kluivert est connu pour sa vitesse, sa technique et sa capacité à créer des occasions de but. Il apportera une nouvelle dimension à l'attaque de Bournemouth, ajoutant une dose de créativité et de flair aux côtés de ses coéquipiers. Les supporters des Cherries espèrent qu'il pourra s'adapter rapidement au style de jeu anglais et devenir ainsi un élément clé de l'équipe.

Pour Kluivert lui-même, ce transfert représente une opportunité de relancer sa carrière et de montrer tout son potentiel. Il a déjà fait ses preuves en Italie, mais la Premier League est un défi complètement différent. Cependant, avec sa détermination et son talent, il est fort probable qu'il réussisse à faire sensation dans son nouveau club.