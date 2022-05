OL Mercato : L'énorme coup de pression Peter Bosz à Aulas

Publié par Ange A. le 23 mai 2022 à 08:20

OL Mercato : Conforté par Jean-Michel Aulas, Peter Bosz se projette déjà sur son prochain exercice avec l’Olympique Lyonnais.

OL Mercato : Peter Bosz fixe déjà une grosse exigence

La première saison de Peter Bosz à l’Olympique Lyonnais ne restera pas mémorable. Si l’ OL a été éliminé en quarts de finale de la Ligue Europa, sur le plan national le club rhodanien a énormément déçu. Lyon a été disqualifié dès les 32es de finale de la Coupe de France. En championnat, les Gones n’ont pas pu se hisser plus haut qu’à la 8e place de Ligue 1 Uber Eats. Malgré ce bilan décevant, le technicien néerlandais garde la confiance de Jean-Michel Aulas. Le président lyonnais entend le conserver sur le banc la saison prochaine. Un exercice sur lequel l’intéresse se projette déjà et dévoile le point sur lequel il mettra l’accent.

La recette de Bosz pour revigorer Lyon

Pour mener une meilleure campagne avec l’Olympique Lyonnais, Peter Bosz attend plus de rigueur dans ses rangs. « Pour être plus régulier, on a besoin de discipline. Et la discipline, c’est sur le terrain, mais aussi et surtout en dehors du terrain. Sur le terrain, avec mes principes de jeu, il faut de la discipline, sinon… L’OL devra être beaucoup plus discipliné la saison prochaine », a confié le Néerlandais dans un entretien au journal Le Progrès.

Au sortir de cette saison en deçà des attentes, le successeur de Rudi Garcia pense d’ailleurs avoir appris de ses erreurs. Il ne cache pas sa déception suite à cette campagne à ranger aux oubliettes. « Je suis déçu. J’ai beaucoup appris. Il faut être honnête […] Mais je ne pouvais pas dire que je connaissais le championnat, les joueurs, donc j’ai appris. Et maintenant je connais le championnat, les joueurs et surtout l’équipe », a indiqué l’entraîneur lyonnais.