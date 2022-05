PSG Mercato : Stade de Reims, Hugo Ekitike s’annonce à Paris !

Publié par JEAN-LUC D le 23 mai 2022 à 21:45

PSG Mercato : Successeur annoncé de Leonardo, Luis Campos voudrait Hugo Ekitike au Paris SG cet été. Le buteur du Stade de Reims vient de s’annoncer à Paris.

PSG Mercato : Hugo Ekitike à Paris pour rencontrer le Paris SG ?

Sky Sports confirme ce lundi soir que le Paris Saint-Germain est intéressé par Hugo Ekitike et devrait prochainement entamer des négociations avec le Stade de Reims pour un transfert cet été. Auteur d’une excellente saison avec 11 buts et 6 passes décisives en 27 matches toutes compétitions confondues, l’attaquant de 19 ans serait même l’une des priorités du futur directeur sportif parisien, Luis Campos.

Particulièrement fan du jeune buteur rémois, le dirigeant portugais le voudrait pour remplacer Mauro Icardi qui devrait faire ses valises cet été. Et alors que son nom a envahi la toile avec une probable signature rapide en faveur du club de la capitale, Hugo Ekitike s’est annoncé à Paris ce lundi après-midi. En effet, le protégé du président Jean Pierre Caillot a publié sur son compte Twitter une photo de lui dans un magasin vestimentaire avec la légende « Paris, France. »

Suffisant pour y voir un signe d’éventuelles discussions avec les dirigeants du Paris SG pour une signature chez les Rouge et Bleu ? En tout cas, le successeur annoncé de Leonardo serait prêt à faire une petite folie pour l’attirer.

PSG Mercato : Luis Campos prêt à offrir 45M€ pour Hugo Ekitike ?

RMC Sport confirme à son tour l’information du journaliste Santi Aouna concernant l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Hugo Ekitike. Le média métropolitain assure même que l’affaire pourrait se régler rapidement.Grand fan du natif de Reims, Luis Campos, via son réseau, aurait déjà commencé à travailler sur le dossier et serait prêt mettre un chèque de 40 millions d’euros sur la table des négociations, selon le journaliste Loïc Tanzi. Mais Paris n’est pas seul sur cette piste puisque les deux Milan, Newcastle, Manchester United, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund seraient aussi sur les rangs pour tenter de recruter Hugo Ekitike lors du prochain mercato.

Affaire à suivre donc...