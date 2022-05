Chelsea Mercato : Thomas Tuchel se lance sur un ancien Parisien !

Publié par Thomas G. le 24 mai 2022 à 16:18

Chelsea Mercato : Conforté à la tête des Blues par les nouveaux propriétaires, Thomas Tuchel souhaiterait recruter un ancien Parisien.

Chelsea Mercato : Thomas Tuchel se penche sur un milieu français

La vente de Chelsea pourrait enfin être bouclée cette semaine et permettrait aux Blues de débuter leur mercato estival. Avant cela, les Londoniens ont subi un exode massif. En effet, de nombreux joueurs en fin de contrat ont décidé de quitter le navire, notamment Antonio Rüdiger.

Thomas Tuchel veut maintenant se renforcer pour concurrencer Liverpool et Manchester City. Malgré l’abondance de milieux de terrain, l’entraîneur allemand souhaite recruter dans ce secteur. Ainsi, l’entraîneur du PSG a coché le nom d’un joueur de la Juventus. Selon Tuttosport, Chelsea pourrait faire une offre entre 15 et 20 millions d’euros pour Adrien Rabiot. L’international français et Thomas Tuchel se sont connus au Paris Saint-Germain. La relation entre les deux hommes pourrait faciliter le transfert du milieu de 27 ans. Les Blues pourraient passer à l’action dans les prochaines semaines pour boucler leur première recrue.

Chelsea Mercato : Adrien Rabiot la solution ?

Adrien Rabiot est à la croisée des chemins. À 27 ans, le natif de Saint-Germain-en-Laye est en instance de départ de la Juventus. Ses performances cette saison n’ont pas convaincu les dirigeants Bianconeri qui aimeraient bien se séparer de lui. De plus, l’ancien numéro 25 du PSG émarge à 7 millions d'euros annuels à la Juve ce qui fait de lui l’un des plus gros salaires du vestiaire.

En parallèle, un transfert à Chelsea pourrait lui permettre d’augmenter son temps de jeu en vue de la coupe du monde. L’international français a toujours la confiance de Didier Deschamps, mais face à l’émergence de nouveaux talents à son poste, son ticket pour le Qatar pourrait lui filer entre les doigts. À Londres, Adrien Rabiot pourrait ainsi retrouver Thomas Tuchel qui l’avait installé en tant que titulaire à Paris.