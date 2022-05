ASSE : Les supporters de l'AS Saint-Étienne interdits à Auxerre

Publié par ALEXIS le 24 mai 2022 à 20:45

L’ ASSE vient d’encaisser un gros coup ! Ses supporters sont interdits à l'Abbé Deschamp, jeudi, lors du match aller des barrages contre l’AJ Auxerre.

Les supporters de l’ ASSE ne sont pas autorisés à se déplacer à Auxerre, ce jeudi, à l’occasion du match aller des barrages pour le maintien ou la montée, contre l’AJ Auxerre. Dans un arrêté, rapporté par France Bleu Saint-Étienne, la préfecture de l'Yonne a fait savoir que « la tribune visiteurs du stade de l’Abbé Deschamps n’est pas accessible aux supporters de l’AS Saint-Étienne ».

Selon l’autorité préfectorale : « il est interdit, le jeudi 26 mai, entre 16h et 24 heures, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club de Saint-Étienne, ou se comportant comme tel, c’est-à-dire porteur de drapeau, vêtement, ou tout signe distinctif aux couleurs du club de Saint-Étienne, d’accéder au stade de l’Abbé Deschamps et de circuler ou stationner sur la voie publique, aux abords du stade dans le périmètre délimité par les voies suivantes : avenue Yver prolongée jusqu’à l’Yonne ; angle avenue Yver route de Vaux ; route de Vaux jusqu’à l’AJA Tennis »

La préfecture de l'Yonne justifie sa décision

Le préfet de l'Yonne justifie sa décision par le caractère répété d’événements de nature à troubler l’ordre public, lors des déplacements de supporters de l’ ASSE. L’autorité évoque notamment « les violents incidents qui se sont produits le 2 janvier 2022, lors de la rencontre Jura Sud - AS Saint-Étienne (en coupe de France), au cours de laquelle les supporters stéphanois ont allumé des fumigènes et des mortiers, dont deux ont explosé à proximité du gardien de but et d’un stadier ». Mais aussi des « dégradations graves au sein de la tribune hébergeant les supporters des Verts ». L' ASSE recevra l'AJA, le dimanche 29 mai, lors du décisif match retour des barrages.