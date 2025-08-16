OM : De Zerbi secoue le vestiaire après le Stade Rennais !

Défait à Rennes dès la première journée, l’OM a subi un premier coup d’arrêt. Roberto De Zerbi, très remonté, a clairement fait comprendre que certains n’avaient pas le niveau mental pour porter le maillot marseillais.

OM : Une première défaite et des nerfs à vif

Pour son premier match de Ligue 1 cette saison à la tête de l’OM, Roberto De Zerbi a vu ses joueurs s’incliner dans les ultimes minutes à Rennes (1-0). Frustré par ce scénario cruel, l’Italien ne s’est pas gêné pour hausser le ton. Dans le vestiaire, les murs n’ont officiellement pas tremblé… mais une voix anonyme a claqué : « Ceux qui ont de petites couilles ne doivent pas jouer à l’OM ». Ambiance.

Face à la presse, De Zerbi a tenté de conserver un ton plus maîtrisé, mais le message est passé : « Ce qui m’a énervé le plus, c’est d’encaisser ce but. On a tout fait pour essayer de marquer… Mais c’est un but qu’on ne doit jamais prendre », a-t-il lâché, agacé par ce manque de rigueur dans le money time.

« La méchanceté, on ne l’a pas assez eue »

Le technicien italien a tenu à souligner que le problème ne venait pas du talent. Selon lui, ses joueurs ont manqué de caractère, contrairement à ce qu’ils avaient montré en préparation : « La personnalité, on l’a eue ce soir. Mais pas le caractère ni la méchanceté, comme contre Aston Villa où l’on a montré un très haut niveau ». Un constat direct, presque clinique.

De Zerbi a prévenu : à Marseille, il faut des guerriers. Ceux qui n’ont pas l’âme pour répéter les efforts et se battre chaque semaine n’ont rien à faire dans son équipe. Et avec un déplacement au Paris FC qui arrive vite, le message est clair : certains jouent déjà gros dès la 2e journée.

« Ce que vous faites hier ne compte plus aujourd’hui »

De Zerbi a martelé sa philosophie devant les caméras. Pour lui, l’OM doit cultiver une exigence permanente : « À Marseille, tout le monde n’a pas encore compris qu’il y a une qualité plus importante que tout : être toujours au même niveau de motivation, de sacrifice et de travail ». Le coach en appelle à un état d’esprit irréprochable, match après match.

L’Italien a conclu par un avertissement cinglant : « Si on pense qu’on est trop fort dans les bons moments ou trop faible dans les mauvais, on n’a pas sa place à l’OM… Si on veut être une grande équipe, on doit faire plus, sinon on restera une moitié à moitié ». Le message a le mérite d’être limpide : ça passe, ou ça casse.