Mercato PSG : Un indésirable file vers le Qatar !

Les dirigeants du PSG veulent sceller le sort d’un indésirable avant la fermeture du mercato estival. Le joueur se dirige vers le Qatar pour se relancer.

Mercato PSG : Un indésirable dans le viseur du Qatar

Presnel Kimpembe, fidèle au PSG depuis toujours, arrive à un tournant. Son contrat court jusqu’en 2026, mais son avenir pourrait s’écrire ailleurs. Des clubs qatariens surveillent de près sa situation. Le défenseur a vécu deux années éprouvantes. Rupture du tendon d’Achille, opération, rechute. Longue absence, puis retour timide au printemps dernier. Cinq matchs, seulement 76 minutes.

Lire aussi : Mercato PSG : transfert stoppé net, énorme revirement !

À voir

OM : De Zerbi secoue le vestiaire après le Stade Rennais !

Trop peu pour un joueur de son expérience. Et l’avenir s’assombrit : Paris a recruté Illia Zabarnyi, renforçant encore la concurrence dans l’axe. Le champion du monde 2018 n’entre plus dans les plans de Luis Enrique et de la direction parisienne. Le club pense même à l’accompagner vers une sortie, pour lui offrir une carrière plus vivante ailleurs.

Lire aussi : Mercato PSG : Donnarumma, le Paris SG prend enfin la parole

Mais Kimpembe ne compte pas que sur ses qualités sportives. Dans le vestiaire, il pèse. Toujours présent pour parler, pour guider les jeunes, pour accueillir les recrues. Avec Marquinhos, il a par exemple facilité l’intégration de Lucas Chevalier, tout juste arrivé. Ce rôle d’ancien, il l’assume pleinement.

À voir

OM : La colère noire de Roberto De Zerbi !

Lire aussi : FLASH Mercato PSG : Campos boucle une opération en défense !

Cependant, sportivement, le doute domine. RMC Sport révèle qu’il a changé d’agent, désormais représenté par la société Kotinos. Et selon les mêmes sources, le Qatar se penche sur son cas. Pour l’instant, aucun nom de club n’a filtré.