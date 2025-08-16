Mercato FC Nantes : Francis Coquelin sous pression !

Le milieu de terrain du FC Nantes, Francis Coquelin doit montrer de belles qualités cette saison pour ne pas être poussé vers la sortie.

Mercato FC Nantes : le cas Coquelin devient un casse-tête

Francis Coquelin devait incarner le patron du milieu du FC Nantes. Recruté l’hiver dernier, l’ancien joueur d’Arsenal et de Villarreal arrivait avec un bagage : expérience, caractère, et une réputation de guerrier. Sur le papier, tout collait. Sur le terrain, c’est autre chose.

À 33 ans, son corps le trahit. Déjà affaibli par une longue période sans compétition, il espérait l’été pour retrouver du rythme. Mais les blessures freinent toujours son retour. Trois semaines sans jouer, et le doute s’installe. Luis Castro le ménage, le laisse de côté, par peur d’une rechute. Le staff médical surveille. Le joueur attend. La confiance disparaît.

Et l’équation se complique. Nantes l’avait choisi pour être un titulaire, voire un capitaine. Le coach lui a même confié le brassard en préparation, preuve de la confiance initiale. Mais comment s’imposer si la régularité n’est pas là ? Le club observe. Le milieu s’affaiblit. Les alternatives s’envisagent.

Coquelin, lui, est convoqué pour affronter le PSG. Une chance de relancer son histoire. Mais s’il ne saisit pas cette opportunité, la patience des dirigeants pourrait vite s’épuiser. Nantes avait misé gros. Aujourd’hui, il s’interroge déjà.