OM : La colère noire de Roberto De Zerbi !

Le technicien marseillais, Roberto De Zerbi critique vertement la performance de ses joueurs après la défaite de l’OM face au Stade Rennais.

L’OM rêvait d’un départ parfait. Mais au Roazhon Park, tout a basculé. Rennes s’impose 1-0, et les Marseillais repartent frustrés. Le contexte semblait favorable. Un mercato ambitieux, une équipe affûtée, une supériorité numérique pendant plus d’une heure. Pourtant, rien n’y a fait. Les occasions se multiplient, mais la défense rennaise reste solide. Et dans les dernières minutes, Ludovic Blas surgit. Une contre-attaque, une frappe, un but. Rennes frappe là où ça fait mal.

En conférence de presse, le coach marseillais, Roberto De Zerbi explose. Son ton est sec, ses mots tranchants. Trois points échappent déjà aux Marseillais. « Ce qui m’a le plus énervé, c’est d’encaisser ce but. Là c’est un but qu’on ne doit pas prendre. On ne doit même pas risquer de prendre ce genre de but », lâche-t-il, encore sous tension. Pour lui, l’erreur est collective. Un manque d’attention, un relâchement. Et tout s’écroule.

L’Italien indique que l’OM n’a pas le droit de croire que les matchs se gagnent par statut. Le football, rappelle-t-il, punit toujours l’arrogance. « Si on pense qu’on est plus fort qu’on ne l’est en réalité et que les buts tombent du ciel, alors on n’a rien compris. », assène-t-il.

L’Olympique de Marseille doit chercher à rebondir lors de la deuxième journée de Ligue 1.