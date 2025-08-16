Mercato : Après la claque, l’OM fonce sur 2 pistes urgentes

Battu d’entrée en Ligue 1, l’OM n’a plus le temps de tergiverser sur le mercato. Le club phocéen active deux dossiers brûlants pour renforcer une équipe encore trop friable.

Mercato OM : Ordoñez, priorité défensive de Marseille

Après la défaite à Rennes, les dirigeants marseillais ont reçu un message clair : il faut encore du sang neuf derrière. Joel Ordóñez, jeune défenseur équatorien de 21 ans, qui évolue à Bruges, est désormais la priorité absolue. L’OM aurait revu son offre à la hausse pour le convaincre, selon le média équatorien Teradeportes.

Lire aussi : INFO OM : Medhi Benatia fait une annonce-choc sur le Mercato

Courtisé également en Premier League, le joueur aurait donné sa préférence à Marseille. Reste à savoir si Bruges acceptera cette nouvelle proposition. Pablo Longoria joue donc serré dans ce dossier, déterminé à offrir à De Zerbi une charnière plus solide.

Zhegrova pour dynamiter l’attaque

Côté offensif, l’OM mise gros sur Edon Zhegrova. Le club aurait déjà transmis une offre jugée “très séduisante” au joueur kosovar. Les négociations avec le LOSC sont toujours en cours, mais les dirigeants marseillais veulent accélérer avant que la concurrence ne se réveille.

À voir

Mercato PSG : Un indésirable file vers le Qatar !

Lire aussi : OM Mercato : Genesio lâche une bombe au LOSC pour Zhegrova

Zhegrova, connu pour ses dribbles déroutants et sa capacité à casser les défenses, semble séduit par le projet marseillais. Si l’affaire se conclut, il viendrait apporter la touche de folie qui manque cruellement à une attaque en manque d’inspiration à Rennes.

L’urgence est déclarée

Avec encore quatre recrues espérées (un défenseur central, un latéral gauche, un milieu et un offensif), Marseille sait qu’il lui faut agir vite. Mehdi Benatia l’a confirmé : le club veut frapper fort avant la fin du mercato. L’arrivée d’Ordóñez et de Zhegrova serait un message fort envoyé aux supporters… et aux adversaires.