ASSE : Tacle sur Davitashvili, sanction choc pour Pellenard

Pour son intervention musclée sur Zuriko Davitashvili en toute fin de match entre l’ASSE et Laval, Théo Pellenard paye au prix fort. La commission de discipline de la LFP n’a pas tremblé et a infligé une sanction bien plus lourde que prévu au défenseur lavallois.

Laval – ASSE : Un geste défensif… à double tranchant sur Davitashvili

À la 96e minute d’un Laval – Saint-Étienne totalement fou (3-3), Théo Pellenard a tenté le coup de la dernière chance. Davitashvili filait seul vers le but stéphanois ? Qu’à cela ne tienne : intervention sèche, second jaune, vestiaires. Un “carton intelligent” diront certains, car il évite à Laval une possible défaite dans les arrêts de jeu.

Sauf que ce geste tactique a laissé des traces. Même si le joueur a accepté sans broncher sa sanction sur le terrain, la commission de discipline, elle, n’a pas eu la même indulgence. Considérant la faute comme un acte d’anti-jeu manifeste, elle a choisi d’aller plus loin que la simple suspension automatique.

Une décision exemplaire de la LFP contre Pellenard

Traditionnellement, un second jaune rime avec un match de suspension. Mais cette fois, la LFP a estimé que l’impact et le contexte de l’action méritaient une sanction exemplaire : deux matches fermes pour Pellenard, malgré ses explications en commission. Résultat : Laval perd un cadre expérimenté sur le côté gauche pour les prochaines rencontres. Autant dire que le timing est catastrophique.

Ce coup dur intervient au terme d’un match totalement débridé où les Tangos sont revenus à plusieurs reprises, notamment grâce au jeune Ethan Clavreul, décisif sur son entrée. L’entraîneur Olivier Frapolli a reconnu avoir tout tenté en fin de match avec un onze très porté vers l’attaque. Une prise de risque qui a obligé Pellenard à jouer les pompiers… mais qui lui coûte, au final, très cher.