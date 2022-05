Liverpool Mercato : Le meilleur buteur des Reds annonce qu'il va rester

Publié par Dylan le 25 mai 2022 à 23:26

Liverpool Mercato : Alors que Sadio Mané est toujours incertain concernant son avenir, les Reds peuvent se consoler : une autre star a choisi de rester.

Liverpool Mercato : Mohamed Salah ne partira pas

Alors que son contrat actuel à Liverpool court jusqu'en juin 2023, et que les négociations pour sa prolongation durent depuis des semaines, Mohamed Salah a donné un premier élément rassurant pour les supporters des Reds, ce mercredi en conférence de presse. « Quoiqu'il se passe avec mon contrat, je reste à Liverpool la saison prochaine, c'est sûr », a lancé l'ailier égyptien de 29 ans.

La star de Liverpool, qui a déjà remporté la Ligue des Champions et la Premier League avec le club, ne devrait donc pas partir cet été au plus grand bonheur des supporters des Reds. Depuis son arrivée en provenance de l'AS Rome à l'été 2017, Mohamed Salah est tout simplement devenu une légende à Liverpool. Meilleur buteur de la Premier League cette saison avec 23 réalisations, Salah a effectué son meilleur total depuis... sa première saison au club (32 buts inscrits en 36 matchs lors de l'exercice 2017-2018).

Une prolongation en cours pour Salah, le flou pour Sadio Mané

Les supporters étaient inquiets depuis plusieurs semaines car Mohamed Salah n'a toujours pas prolongé avec le club entraîné par Jürgen Klopp. La star égyptienne s'était déjà exprimée sur son avenir en mars, mais avait laissé le doute s'installer quant à un éventuel départ : « Je ne sais pas, j'ai encore un an de contrat, je pense que les supporters savent ce que je veux » avait-il déclaré au magazine anglais FourFourTwo. Cependant, une prolongation semble toujours à l'ordre du jour pour l'international égyptien de 29 ans. Mohamed Salah lui-même se disait d'ailleurs « confiant » sur une prolongation de son contrat à l'avenir : « Je ne suis pas inquiet, ce n'est pas dans ma nature. La saison n'est pas terminée, alors finissons-la du mieux possible, c'est le plus important. » avait-il également confié au magazine anglais FourFourTwo.

Une mauvaise nouvelle pour le Real Madrid, qui lorgnait sur le joueur pour renforcer l'attaque suite au refus de Kylian Mbappé. En revanche, Sadio Mané s'est montré beaucoup plus évasif au micro de Sky Sports : « Je répondrai à la question après la Ligue des champions. » Avec Salah, il tentera de remporter sa deuxième Ligue des champions avec Liverpool, après celle remportée en 2019, contre le Real Madrid samedi à Paris.