Le mercato estival 2023 est riche en rebondissements avec des offensives d’Arabie saoudite. Liverpool FC est mis sous pression pour Mohamed Salah, courtisé par Al-Ittihad.

Mercato : Mohamed Salah veut quitter Liverpool pour l'Arabie saoudite

La BBC a récemment relayé les informations du journaliste Rudy Galetti, confirmant l'existence d’une offre mirobolante de 100 millions d’euros en provenance d’Arabie saoudite pour le transfert de Mohamed Salah. Cette nouvelle a pris de court les supporters de Liverpool, qui considèrent Salah comme l'un des piliers du club depuis son arrivée en 2017 en provenance de l'AS Roma.

L'entraîneur de Liverpool, Jurgen Klopp, est conscient de l'importance de Mohamed Salah dans l'équipe et de son influence sur le terrain. C’est pourquoi, malgré l'insistance de son joueur, Klopp reste catégorique quant à son souhait de voir Salah rester à Anfield. En conférence de presse, il a déclaré : "C'est difficile de commenter des histoires de médias, de notre point de vue il n'y a rien à dire. Mohamed Salah est un joueur de Liverpool, il est, a été et sera essentiel pour nous. S'il y avait quelque chose, la réponse serait non."

Mohamed Salah pousse pour son transfert

Malgré cette déclaration ferme, Mohamed Salah pousse pour son transfert en Arabie saoudite. Al-Ittihad, un club saoudien ambitieux, s’est montré déterminé à faire de lui leur atout offensif phare. L'offre de plus de 100 millions d'euros témoigne de leur désir de l'accueillir. La perspective d'un salaire généreux en Arabie saoudite pourrait également peser dans la balance, bien que Salah soit déjà l'un des joueurs les mieux rémunérés de la Premier League.

Les fans de Liverpool, qui ont vu Mohamed Salah briller sous les couleurs du club avec plus de 150 buts en moins de six ans, sont partagés entre l'espoir que leur héros reste fidèle au club et la réalité économique qui sous-tend les transferts de cette envergure. Les spéculations vont bon train quant à savoir si Salah rejoindra réellement Al-Ittihad. Le marché des transferts est imprévisible, et jusqu'à ce qu'une offre soit officiellement acceptée ou refusée, tout reste possible.

Le futur de Mohamed Salah restera donc l'un des sujets les plus scrutés jusque dans les dernières secondes du mercato. Les supporters de Liverpool retiennent leur souffle, et espérent que leur étoile continuera de briller à Anfield. Mais si Salah devait partir, ce serait sans aucun doute l'un des transferts les plus marquants de l'histoire du football.