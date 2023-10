Susceptible de quitter le SSC Naples au terme de la saison, Victor Osimhen aurait d’ores et déjà tranché pour son prochain club. Un coup dur pour le PSG.

Mercato PSG : Victor Osimhen pour remplacer Kylian Mbappé

Selon la presse anglaise, le Paris Saint-Germain est désormais moins optimiste concernant une nouvelle prolongation de Kylian Mbappé. Dans l’éventualité d’un remplacement de son attaquant phare, le club de la capitale française travaillerait déjà en coulisses sur des pistes offensives. Et ce samedi, La Gazzetta dello Sport révèle que Luis Campos, le conseiller football du PSG, suivrait avec une attention toute particulière la situation d’Osimhen à Naples. À la base de la signature de l’international nigérian à Lille à l’été 2019 en provenance de Charleroi, le dirigeant portugais a gardé de bons rapports avec le buteur de 24 ans et espère le convaincre de le retrouver à Paris l’été prochain. Toutefois, le PSG pourrait avoir fort à faire dans ce dossier.

Accord déjà bouclé entre Victor Osimhen et Liverpool

En cas de départ lors du prochain mercato estival, la bataille pour la signature de Victor Osimhen s'annonce donc féroce. Outre le Paris Saint-Germain, d’autres grands clubs européens sont aussi intéressés par le renfort de l’avant-centre du Napoli. En Angleterre, alors que Mohamed Salah pourrait rejoindre l’Arabie saoudite en fin de saison, Jürgen Klopp aurait demandé aux dirigeants de Liverpool de se positionner pour recruter Osimhen. Manchester United, Arsenal, le Real Madrid et Chelsea seraient également sur les rangs.

Mais ce samedi, le journaliste napolitain Valter De Maggio a déclaré à Televomero, via Arena Napoli, que Victor Osimhen et Liverpool se seraient déjà mis d’accord sur des conditions personnelles pour un transfert en 2024. C'est, selon le journaliste, la principale raison pour laquelle les récentes négociations contractuelles entre Osimhen et Naples ont échoué. De son côté, Ekrem Konur ajoute que c’est Santiago Gimenez, le buteur de Feyenoord, qui serait très apprécié par le champion d’Italie pour remplacer éventuellement l’enfant de Lagos. Le PSG est donc prévenu.