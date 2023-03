Publié par Timothy le 31 mars 2023 à 15:35

Malgré des soucis de fair-play financier, le FC Barcelone commence à scruter pour le prochain mercato et s'intéresse à deux stars en Angleterre.

Si le FC Barcelone occupe la tête de la Liga avec une avance considérable de 12 points sur le Real Madrid, le club blaugrana n'est pas au meilleure de sa forme d'un point de vue financier et judiciaire. Entre l’affaire Negreira, le dossier Gavi, les attaques envers Marcos Alonso ou encore le malaise Ansu Fati, les dirigeants du Barça ne chôment pas.

À côté de ça, le FC Barcelone pense déjà au mercato estival, qui ouvre ses portes dans quelques mois. En quête d'un latéral droit depuis l'été dernier, le Barça s'est remis les idées en place et préfère mettre cette piste entre parenthèse. Comme l'affirme Marca, le FC Barcelone n'a aucune intention de signer un arrière droit pour la saison prochaine. Les dossiers Juan Foyth et Benjamin Pavard sont donc mis de côté. Le Barça considère son effectif assez fourni à ce poste. En témoigne, la prolongation de contrat d'un durée d'un an de Sergi Roberto en début de mois.

FC Barcelone Mercato : Salah et Son dans le viseur du Barça

Si un retour de Pierre-Emerick Aubameyang était un temps évoqué, vu sa situation complexe à Chelsea et son souhait de retourner à Barcelone, le Barça cherche à tout prix un joueur offensif, capable de jouer sur les ailes et d'inscrire des buts. Pour cela, il s'intéresse à deux stars de Premier League. Mohamed Salah est le premier cité par Catalunya Radio et Sport. En fin de contrat à Liverpool en juin 2025, l'international égyptien a inscrit 22 buts et délivré 11 passes décisives en 39 rencontres cette saison, toutes compétitions confondues.

De telles performances ne peuvent que plaire aux dirigeants du FC Barcelone, qui a aussi coché le nom de Heung-min Son. Sous contrat à Tottenham jusqu'en juin 2025, comme Salah, le père du Sud-coréen a répété à maintes reprises que son fils devait rejoindre un très grand club pour passer un cap dans sa carrière. Reste à savoir si l'une de ces deux stars trouvera refuge au Barça. Sans oublier que Lionel Messi pourrait signer un grand retour surprise à Barcelone cet été.