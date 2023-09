Si le mercato est fermé en France, il reste ouvert dans d'autres pays, comme l'Arabie saoudite, où Mohamed Salah est courtisé depuis plusieurs semaines.

Mercato : La vente de Mohamed Salah à l'Arabie saoudite

L'Arabie saoudite dispose de plus de temps pour recruter dans ce mercato. Ainsi, les clubs saoudiens mettent les bouchées doubles pour attirer des joueurs de renommée internationale, comme Mohamed Salah. La star de Liverpool est encore lié au club jusqu'en juin 2025, mais des rumeurs d'un départ se sont répandus ces dernières semaines.

Lors de la 4e journée de Premier League face à Aston Villa, dimanche, Mohamed Salah a contribué au succès de Liverpool (3-0). Ovationné par le public d'Anfield, sa prestation aboutie a en quelque sorte scellé son avenir avec les Reds. L'attaquant égyptien s'est offert son deuxième but de la saison, en reprenant admirablement un centre de Darwin Nunez.

Son coéquipier Dominik Szoboszlai dévoile l'avenir de Salah

En Arabie saoudite, le club d'Al-Ittihad veut délibérément s'offrir Mohamed Salah. Scruté depuis plusieurs semaines, il a même reçu une offre orale rocambolesque de 117 millions d'euros. Mais pour le moment, la porte reste close. Son coéquipier Dominik Szoboszlai a lâché un indice en ce sens après la victoire de Liverpool.

« Nous sommes vraiment heureux de le voir rester. On se parle entre nous, évidemment, mais il veut rester, il veut être ici avec nous. On est très content, on a besoin d’une personne comme lui dans l’équipe », a déclaré le milieu de terrain des Reds. Ce lundi matin, la presse britannique confirme cette tendance, assurant que l’ancien joueur de l'AS Roma ne se laissera pas envoûté par les Saoudiens.

Interrogé en conférence de presse sur l'avenir de Mohamed Salah, son entraîneur, Jürgen Klopp, joue quant à lui la carte de la prudence. « Il ne me l’a pas dit, mais il n’avait pas à le faire. Il parle de son entraînement, de ses performances et de son comportement. Nous avons eu des réunions cette semaine, et les réunions ne portaient pas sur ce que nous avons fait dans le passé, mais sur ce que nous ferons à l’avenir. Mo était avec le comité de direction des joueurs et il ne parlait pas avec l’idée d’un 'au fait, c’est seulement jusqu’à la semaine prochaine’. Il est complètement ici et si Dom a dit cela, très bien. Mo n’a pas besoin de venir dans mon bureau et de me dire au fait, patron, je n’y vais pas ». Al-Ittihad a jusqu'au 20 septembre pour convaincre Mohamed Salah de venir, mais ces déclarations risquent de ne pas faciliter la tâche au club d'Arabie saoudite.