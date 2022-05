PSG Mercato : Neymar lâche un énorme indice sur son avenir !

Publié par Thomas G. le 25 mai 2022 à 18:00

PSG Mercato : Annoncé sur le départ du Paris Saint-Germain, Neymar a livré une grosse indication sur son futur parisien ou non.

PSG Mercato : Neymar sait ce qu'il veut

Cette semaine n’a pas été de tout repos pour Neymar. L’international brésilien a fête le 10e titre de champion de France du PSG et dans le même temps des rumeurs de départ ont émergé. Joan Laporta, le président du Barça, s’est exprimé sur la situation du capitaine de la Seleçao en expliquant que Neymar était un joueur toujours apprécié en Catalogne.

De plus, le journal L'Équipe a annoncé que le compère d’attaque du Brésilien, Kylian Mbappé, n’était pas hostile à le voir quitter le Paris Saint Germain. Le tourbillon médiatique s’est une nouvelle fois mêlé à l’avenir de Neymar qui a tenu à mettre au clair sa situation. Lors d’une interview pour Oh My Goal, le numéro 10 parisien a déclaré : « De mon côté, je veux rester. Personne ne m'a rien dit, mais de mon côté, je veux rester. » L’international auriverde ferme donc la porte à un départ cet été. Reste à savoir si son club sera du même avis que lui.

PSG Mercato : Le nouveau projet, un motif d’espoir pour Neymar ?

Le nouveau chapitre de l’ère QSI au PSG prend forme, et Kylian Mbappé est devenu la nouvelle tête de gondole du projet parisien. Neymar n’est donc plus la tête d’affiche et ce nouveau rôle pourrait lui permettre de se refaire une santé. Avec moins de pression sur les épaules, l’ancien joueur du Barça aurait plus de chances de retrouver son niveau durant le Final 8 .

L’arrivée de Luis Campos en tant que directeur sportif et d’un nouvel entraîneur pourrait également permettre à Neymar de revenir à un très bon niveau. Son positionnement sur le terrain et son hygiène de vie ont souvent été décriés cette saison avec Mauricio Pochettino et Leonardo.