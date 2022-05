OM Mercato : Nouvelle révélation tonitruante sur la vente du club

Publié par JEAN-LUC D le 29 mai 2022 à 14:47

OM Mercato : Après la qualification directe en Ligue des Champions, Frank McCourt va-t-il acter la Vente de l’OM comme le clame Thibaud Vézirian ?

OM Mercato : Vézirian acte encore la vente de l’OM !

Depuis plus d’un an, Thibaud Vézirian assure que l’Olympique de Marseille est vendue à un fonds d’investissement saoudien. Et le journaliste français n’en démord pas sur les intentions cachées de Frank McCourt, même si cela n’a jamais été officialisé jusqu’à présent. De passage chez SportMed TV, l’ancien chroniqueur dans l'émission L'Équipe d'Estelle sur la chaîne L'Équipe en a d’ailleurs rajouté une couche.

« Aujourd’hui, je n’ai que des voyants qui sont au vert. Ce qui doit arriver est inéluctable, c’est vendu », a lâché une nouvelle fois Thibaud Vézirian. Régulièrement relancé sur le sujet de la vente de l’OM, le YouTouber persiste et signe à chacune de ses interventions, mais il n’est plus seul sur cette voie désormais.

OM Mercato : Courbis confirme la vente du club par McCourt !

Après Thibaud Vézirian, c’est au tour de Rolland Courbis de donner du tournis aux supporters de l’OM sur la vente de leur club. L’ancien entraîneur du club phocéen assure que malgré les propos rassurants du milliardaire américain Frank McCourt, quelque chose se trame en coulisses concernant l’avenir de l’Olympique de Marseille.

« Il y a des bruits comme quoi l’OM pourrait être vendu », a lancé Courbis sur les antennes de RMC. Très bien informé sur les coulisses du football français, le consultant sportif sort rarement de sa réserve pour parler au hasard. Une sortie qui prend complètement le contrepied de la déclaration du propriétaire de l'OM après le dernier match du championnat.

« Je n’ai pas de mots pour décrire un moment aussi magique que ça. Je ressens beaucoup d’émotion. Ça a été un long chemin. Les garçons ont bossé si dur. Pablo Longoria est parti d’une nouvelle page cette saison et ce qu’il a fait mérite le respect. Je suis heureux et fier. On est aussi très heureux pour nos supporters parce que Marseille le mérite et c’est très important. Maintenant, nous allons continuer de bâtir une équipe pour la Ligue des champions », déclarait McCourt après la qualification directe de l'OM pour la prochaine Ligue des Champions.

Affaire à suivre donc…