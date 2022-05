Barça Mercato : Le Bayern Munich répond sèchement à Lewandowski !

Publié par JEAN-LUC D le 30 mai 2022 à 20:00

Barça Mercato : Le ton monte entre Robert Lewandowski, visé par Barça, et le Bayern Munich. Après la dernière sortie du joueur, son président lui a répondu.

Barça Mercato : Lewandowski annonce sa fin avec le Bayern Munich

À un an de la fin de son contrat, Robert Lewandowski ne veut plus poursuivre avec le Bayern Munich. Présentement en regroupement avec sa sélection, l’international polonais a profité de sa présence en conférence de presse ce lundi pour mettre la presse sur la direction du club allemand, réclamant ouvertement son départ cet été.

« Je ne veux plus parler de ma situation en club après ça. Ce qui est sûr, c'est que mon histoire au Bayern Munich est terminée. Par rapport à ce qu'il s'est passé ces dernières semaines, je ne vois aucune possibilité de continuer ma carrière dans ce club et un transfert cet été est la meilleure solution pour tout le monde. Le Bayern est un club sérieux donc j'espère qu'ils ne vont pas me bloquer juste parce qu'ils peuvent le faire », a déclaré Lewandowski. Des propos qui sont arrivés aux oreilles de la direction du club bavarois.

Barça Mercato : Oliver Kahn fait la morale à Robert Lewandowski

Le Bayern Munich n’a que très peu goûté à la dernière prise de parole de Robert Lewandowski. Pour le président munichois Oliver Kahn, l’ancien avant-centre du Borussia Dortmund a manqué de tact en se répandant de la sorte dans les médias, surtout qu’il connaît l’affection que lui porte le peuple bavarois.

« Je ne peux pas vous dire pourquoi Robert a choisi de communiquer sur sa situation de cette façon. Des déclarations publiques comme ça ne vous mènent nulle part (…) Robert devrait savoir ce qu'il a au Bayern. L'appréciation n'est pas à sens unique », a lancé l’ancien gardien de but du Bayern au micro de Bild. Le FC Barcelone reste en embuscade et attend de voir comment va se terminer cette montée d’adrénaline entre le club allemand et son meilleur buteur.