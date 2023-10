Blessé à Porto mercredi, Robert Lewandowski pourrait être absent plusieurs semaines. Heureusement, Xavi a déjà identifié son remplaçant au Barça.

FC Barcelone : Robert Lewandowski victime d'une entorse à la cheville

Xavi s'était montré plutôt rassurant en conférence de presse à l'issue de la victoire de son équipe à Porto. Mais les examens passés jeudi par Robert Lewandowski suscite beaucoup d'inquiétudes. L'attaquant polonais souffre d'une entorse à la cheville, et ses ligaments pourraient même être touchés.

On se dirige donc vers plusieurs semaines d'indisponibilité, et Robert Lewandowski est d'ores et déjà forfait pour la rencontre face à Grenade prévue dimanche prochain. Une absence préjudiciable pour le Barça, d'autant plus que l'attaquant polonais était dans une forme étincelante en ce début de saison avec 6 buts inscrits et 4 passes décisives délivrées en 9 rencontres disputés toutes compétitions confondues. Xavi va devoir trouver une alternative pour les prochaines rencontres, et l'entraîneur catalan aurait déjà une solution en interne.

Joao Félix en faux numéro 9 ?

Selon les informations de Sport, Xavi aurait d'ores et déjà trouvé une solution pour compenser l'absence de Robert Lewandowski. L'entraîneur du FC Barcelone envisagerait de positionner Joao Felix en faux numéro 9, notamment lorsque Raphinha sera de retour de blessure. En attendant, Ferra Torres, entré à la place de l'attaquant polonais et buteur à Porto mercredi en Lugue des Champions, est pressenti pour être titularisé sur le front de l'attaque catalane dimanche soir face à Grenade. Pour rappel, l'enjeu sera de taille pour le Barça, qui doit rester au contact du Real Madrid avant le Clasico qui aura lieu le 28 octobre prochain.