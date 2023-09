En quête d’un grand avant-centre, le PSG a tenté de recruter Robert Lewandowski à l’été 2022. Et c’est Nasser Al-Khelaïfi lui-même qui fait cette confidence.

Nasser Al-Khelaïfi a parlé à Robert Lewandowski

Cet été, le Paris Saint-Germain a réussi à attirer dans ses rangs Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani pour soulager Kylian Mbappé aux avant-postes. Mais bien avant, les dirigeants du club de la capitale ont visé plus haut. En effet, alors que Robert Lewandowski avait publiquement émis le voeu de quitter le Bayern Munich à l’été 2022, plusieurs grands clubs européens ont tenté leur chance. D’après Nasser Al-Khelaïfi, l’international polonais aurait pu signer à Paris puisqu’il a eu des échanges avec lui.

« J’ai pour politique de ne pas parler des joueurs qui ne sont pas au PSG. Mais ce n'est un secret pour personne : Robert est un attaquant phénoménal. Tous les clubs du monde l’ont regardé et ont pensé à le signer à un moment donné. Mais Robert est à Barcelone aujourd'hui et je respecte cela. Vous devriez être fier de lui. Il n'y a pas beaucoup de buteurs comme lui qui marquent des buts dans presque tous les matches. C'est une machine à marquer des buts. Et un gars formidable. Nous nous sommes rencontrés et je ne peux que dire du bien de lui », a confié le président du PSG au micro du média polonais Meczyki cette semaine à l’occasion d’une réunion de l'ECA.

Nasser Al-Khelaïfi heureux d’avoir Kylian Mbappé au PSG

Finalement, le deuxième meilleur buteur de l’histoire du Bayern Munich a rejoint le FC Barcelone contre un chèque de 45 millions d’euros. À 35 ans, Robert Lewandowski est lié aux Blaugranas jusqu’en juin 2026. Si le Paris Saint-Germain n'a pas eu Lewandowski, Luis Enrique possède dans son groupe Kylian Mbappé, qui sera cependant en fin de contrat le 30 juin prochain. Mais Al-Khelaïfi ne s’inquiète pas et semble confiant quant à sa prolongation. « Kylian Mbappé est un joueur du PSG. Il adore ce club. C'est un joueur fantastique. C'est le meilleur au monde. Nous sommes heureux de l’avoir et nous l’aurons ! », a déclaré le patron du club parisien.