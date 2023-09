Après sa victoire renversante contre le Celta Vigo, le FC Barcelone n'est pas ressorti indemne. Xavi a perdu un cadre de son équipe type, sur blessure.

FC Barcelone : Xavi perd Frenkie de Jong sur blessure après Vigo

Le scénario est magnifique, mais il n'est pas sans conséquence. Samedi, le FC Barcelone a vécu une nouvelle remontada unique. Dans le cadre de la sixième journée de Liga, le club catalan recevait le Celta Vigo, dix-septième et premier non relégable. L'objectif était de l'emporter pour reprendre provisoirement la tête du championnat, mais le match a rapidement tourné au vinaigre. Les protégés de Xavi ont accusé un retard d'un but en première mi-temps, puis deux à la 76ème minute. Jorgen Strand Larsen et Anastasios Douvikas ont bien cru être les bourreaux respectifs du Barça.

Mais dans les 10 dernières minutes, la physionomie de la rencontre change. Jusqu'ici dominé, le Barça revient grâce à Robert Lewandowski. Un exploit individuel (1-2, 81') puis un but du pied droit (2-2, 85') lui permettent de signer un doublé. À l'origine de l'égalisation, Joao Cancelo parvient à donner la victoire aux Blaugranas dans les dernières secondes. Le défenseur reprend victorieusement un centre de Gavi (3-2, 89'). Malheureusement, Frenkie de Jong est resté sur la touche après cet exploit. Sorti sur blessure à la 36ème minute, remplacé par Gavi, il sera absent au moins 5 semaines selon L'Équipe. Il souffre « d'une lésion de la syndesmose tibio-péronière distale de la cheville droite », d'après son club.

Frenkie de Jong pourrait rater le Classico

Élément majeur de l'effectif catalan, Frenkie de Jong est espéré pour le Classico (contre le Real Madrid, le 28 octobre au Camp Nou). Cependant, le milieu de terrain néerlandais pourrait être considéré comme trop juste par Xavi. Si des solutions existent dans l'entrejeu, avec notamment Gavi, il sera difficile de pallier l'absence du joueur sur 90 minutes. de Jong, c'est 7 titularisations en autant de rencontres à enjeu disputées par le FC Barcelone cette saison.

Pour le moment, les supporters des Blaugranas pourront se consoler avec une victoire inespérée. Le FCB est donc leader provisoire de la Liga avec 16 points, en attendant de voir ce que fait le Real Madrid (3ème, 15 pts) sur la pelouse de l'Atlético Madrid ce dimanche.