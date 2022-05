ASSE : Incidents à Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne porte plainte

Publié par ALEXIS le 31 mai 2022 à 16:41

Comme annoncé, l’ ASSE a engagé une procédure judiciaire à l’encontre des auteurs des violences, dimanche, à Geoffroy-Guichard, lors du match contre Auxerre.

L' ASSE a déposé plainte pour les incidents à Geoffroy-Guichard

Dans un premier communiqué publié dimanche, tard dans la nuit, l’ ASSE avait déploré l’envahissement de la pelouse de Geoffroy-Guichard et les jets d’engins pyrotechniques sur les joueurs, officiels, agents de sécurité, forces de l'ordre et le public de la tribune Pierre-Faurand, à la fin du match contre l’AJ Auxerre. Une rencontre dont l’issue a confirmé la relégation de l’AS Saint-Étienne en Ligue 2. « L’ASSE condamne fermement ces agissements, apporte tout son soutien aux personnes touchées et entamera les procédures judiciaires qui s'imposent. » Ce mardi, soit deux jours après les actes de violence au coup de sifflet du match retour des barrages, l’AS Saint-Étienne a porté plainte contre X.

« Suite aux graves incidents survenus à l’issue de la rencontre ASSE-Auxerre du 29 mai dernier, le club a déposé une plainte ce jour pour violences aggravées, destructions et dégradations de bien public, pénétration sur l’aire de jeu portant atteinte à la sécurité des personnes et des biens et jets de projectiles présentant un danger pour la sécurité des personnes », a communiqué le club ligérien. « Le club entend collaborer de la manière la plus efficace possible avec les services de police pour qu’il soit procédé sans délai à l’identification des fauteurs de trouble et la mise en œuvre des procédures judiciaires subséquentes », a rassuré l’ ASSE.

Un rendez-vous crucial le 23 juin prochain

À noter que la Commission de discipline de la LFP a décidé de mettre le dossier ASSE-Auxerre en instruction après avoir pris connaissance des premiers rapports établis par les officiels à l’issue du match décisif des barrages. Elle rendra sa décision le 23 juin prochain, après avoir entendu les représentants des Verts, suite au dépôt du rapport d’instruction. Le club stéphanois encourt un retrait de points en Ligue 2, selon L'Équipe.