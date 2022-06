LOSC Mercato : Signature imminente d'une pépite à Lille !

Publié par ALEXIS le 01 juin 2022 à 17:18

LOSC Mercato : Un jeune attaquant en fin de contrat stagiaire à Lille devrait s’engager pour trois saisons. Sa signature est imminente.

LOSC Mercato : Premier contrat pro pour Amine Messoussa

Impressionnant avec l’équipe des U17 nationaux du LOSC, Amine Messoussa est récompensé de ses efforts, ses performances et sa progression. D’après les indiscrétions de L’Équipe, le club nordiste va lui offrir un premier contrat professionnel d’une durée de trois saisons. « Lille OSC est sur le point de finaliser la signature du jeune attaquant arrivé au club en 2020 », a écrit la source, ce mercredi. En effet, la direction des Dogues a réussi à convaincre la pépite de 17 ans, très courtisée, de rester dans le Nord, si l’on se fie à l’information du quotidien sportif.

Les statistiques du jeune avant-centre affolent ! Il a inscrit 17 buts et délivré 3 passes décisives cette saison avec les U19 et la réserve, évoluant en National 3. Il a également pris part à 6 matches en Youth League et a été titularisé à 3 reprises fois. International Tricolore, le décisif attaquant va rejoindre l’équipe de France U18 pour participer aux Jeux méditerranéens du 25 juin au 4 juillet prochain, après la dernière journée de la N3, ce samedi.

LOSC Mercato : Des promotionnaires de Messoussa laissés libres

À noter que Messoussa aura l'opportunité de poursuivre sa progression à Lille, et pourquoi pas de s'y imposer. Cela, contrairement à certains de ses coéquipiers de la même génération 2004, qui ont quitté le Domaine de Luchin. Kévin Mercier (Bologne), Nathan Buayi-Kiala (annoncé vers Parme) ou encore Badredine Bouanani (sans club et courtisé par l'OM).

Pour rappel, Amine Messoussa a fait ses premières classes à l’académie de l’ OL, mais a été laissé libre après la catégorie des U14. Le natif de Lyon avait rejoint l’AS Saint-Priest avec lequel il avait été brillant. C’est d’ailleurs grâce à ses performances avec le club de la banlieue de Lyon (meilleur buteur en U17 nationaux) qu’il a été recruté pour intégrer le centre de formation du LOSC, il y a deux ans.