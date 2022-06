Juventus Mercato : Barça, la Juve se mêle à la lutte pour un roc défensif

Publié par Thomas G. le 03 juin 2022 à 15:10

Juventus Mercato : Après le départ de Giorgio Chiellini, les dirigeants Bianconeri auraient coché le nom d'un grand défenseur de Serie A.

Juventus Mercato : Un roc défensif pour remplacer Chiellini

La légende Giorgio Chiellini va quitter la Juventus après 17 ans de bons et loyaux services. Le champion d’Europe italien pourrait connaître sa première expérience à l’étranger en MLS à Los Angeles. Dans le même temps, les Bianconeri s’activent pour lui trouver un remplaçant digne de ce nom. Selon Tuttosport, les Juventini ont pris des renseignements sur la situation d’un défenseur de Naples. En effet, la Juventus serait très intéressée par l’international sénégalais Kalidou Koulibaly. Après huit saisons dans le sud de l'Italie, le défenseur de 29 ans est sur le départ et les Napolitains l’ont mis sur le marché. Depuis son arrivée à Naples le champion d’Afrique est devenu une référence en Serie A.

Kalidou Koulibaly est considéré comme l’un des meilleurs défenseurs du championnat. Sa situation contractuelle et son talent font de lui un joueur très courtisé. Le Barça et le PSG sont également venus aux nouvelles. De plus, les dirigeants du Napoli ont fixé son prix à 40 millions d’euros. Une somme trop importante à l’heure actuelle pour la Juventus qui chercherait une alternative pour recruter le défenseur Napolitain.

La Juve cherche la solution pour Koulibaly

Chaque jour, l’avenir de Kalidou Koulibaly s’écrit un peu plus loin de Naples. La Juventus est intéressée par le défenseur, néanmoins, les Bianconeri n’ont pas les liquidités nécessaires. Ainsi, la Vieille Dame aurait décidé de proposer un échange avec Naples entre Kalidou Koulibaly et Merih Demiral. Le défenseur turc étincelant cette saison avec l’Atalanta est toujours sous contrat avec la Juve, dont l'objectif est d’associer Kalidou Koulibaly avec Matthijs de Ligt et Leonardo Bonucci. Massimiliano Allegri souhaiterait reformer une défense à trois, cette formation avait connu un franc succès à Turin. Les Bianconeri avaient notamment remporté le Scudetto avant de chuter en finale de la Ligue des Champions face au Barça.