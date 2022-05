Juventus Mercato : Une légende du club annonce son départ

Publié par Jules le 12 mai 2022 à 13:58

Juventus Mercato : La Juve veut bâtir un nouveau projet qui marque la fin d'une ère. Dans cette optique, une légende du club va partir cet été.

Juventus Mercato : Un cadre de l'équipe annonce son départ de la Juve

Une fois de plus, la Juventus n'est pas parvenue à mettre le grappin sur le titre de Serie A cette saison. Pire que ça, les Bianconeri se sont inclinés hier en finale de la Coupe d'Italie contre l'Inter Milan, apportant une preuve supplémentaire, s'il en fallait, de la fin du règne de la Vieille Dame sur le football italien. La fin d'une ère donc qui se reflète aussi dans l'effectif puisque Giorgio Chiellini a annoncé son départ de Turin dans les prochaines semaines.

Après la défaite des siens contre l'Inter hier soir, le mythique défenseur turinois s'est exprimé sur son avenir, officialisant son départ de la Juventus en fin de saison. " L'année prochaine, je ne serai pas là, lundi, je dirai au revoir à mon stade et celui de Florence sera le dernier match ", a annoncé le défenseur central de 37 ans, ne laissant planer aucun doute sur son futur. Des adieux qui risquent d'être très émouvants pour l'international italien comme pour les supporters.

Juventus Mercato : Direction la MLS pour Chiellini ?

Pour le moment, Giorgio Chiellini ne s'est pas livré sur sa future destination et ne semble pas encore avoir lui-même de certitudes. S'il affirme être "content de partir cette année " pour " donner de l'espace à des plus jeunes ", le joueur ne sait pas encore où il ira après plus de 17 ans passés à la Juventus. Plusieurs pistes semblent toutefois envisageables pour le défenseur central.

Ces derniers jours, l'Italien se serait rapproché d'un départ vers l'étranger. Le joueur, qui a passé toute sa carrière en Italie, pourrait en effet être tenté par une expérience plus exotique, notamment du côté de la MLS, le championnat nord-américain. D'après Fabrizio Romano, Chiellini serait notamment visé par l'Inter Miami et le Los Angeles FC.