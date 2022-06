ASSE Mercato : Vers la signature d'un emblématique buteur des Verts

Publié par ALEXIS le 03 juin 2022 à 16:29

ASSE Mercato : Un emblématique joueur de l’AS Saint-Étienne pourrait signer un nouveau contrat avec les Verts, malgré la relégation en Ligue 2.

ASSE Mercato : Prolongation en vue pour Romain Hamouma ?

Figurant sur la longue liste des joueurs en fin de contrat à l’ ASSE, Romain Hamouma pourrait finalement rempiler. Malgré la relégation des Verts en Ligue 2, le polyvalent attaquant serait enclin à poursuivre son aventure sous le maillot des Verts. Selon les informations du Progrès, l’AS Saint-Étienne négocie avec lui, en vue d’une prolongation de son contrat qui expire officiellement le 30 juin 2022. Après dix saisons consécutives à l' ASSE, le joueur de 35 ans pourrait prolonger son aventure dans le Forez où il a déjà marqué l’histoire du club ligérien. Romain Hamouma est en effet le meilleur buteur de l’AS Saint-Étienne du 21e siècle. Il totalise 62 buts, 48 passes décisives en 321 matches disputés sous le maillot des Verts, entre 2012 et 2022. Pour rappel, le N°21 de Sainté était en fin de contrat en juin dernier, mais le club lui avait permis de faire une saison supplémentaire en le prolongeant le 21 juillet dernier.

ASSE Mercato : Une nouvelle équipe à construire autour de Hamouma

Si l’on en croit les indiscrétions du journal régional, Loïc Perrin, coordinateur sportif, veut reconstruire l’équipe stéphanoise autour de son ancien coéquipier, dont l’état d’esprit est irréprochable et qui incarne les valeurs stéphanoises. Leader technique et cadre du vestiaire, Romain Hamouma pourrait bien aider Laurent Batlles (46 ans), le futur entraîneur de l’ ASSE, dans sa mission. La direction du club a déjà fixé un cap pour la nouvelle saison 2022-2023. Elle vise la remontée immédiate en Ligue 1. Les propriétaires Roland Romeyer et Bernard Caïazzo l’ont souligné dans leur communiqué dès la relégation de leur équipe en Ligue 2, dimanche dernier. Jean-François Soucasse, président exécutif, l’a réitéré sur France Bleu Saint-Étienne Loire, mercredi.