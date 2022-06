OL Mercato : Lacazette quitte Arsenal, signature imminente à Lyon

Publié par ALEXIS le 03 juin 2022 à 14:59

OL Mercato : Arsenal a officialisé le départ d'Alexandre Lacazette. La signature officielle de l’attaquant à Lyon devrait suivre.

OL Mercato : Arsenal confirme le départ de Lacazette

Attendu à l’ OL, Alexandre Lacazette quitte officiellement Arsenal. Dans un long texte sur son site internet officiel, le club anglais a confirmé la fin du contrat de l’attaquant de 31 ans et son départ de Londres. « Alex Lacazette nous quittera à la fin de son contrat actuel, qui court jusqu'au 30 juin 2022. Merci, Laca, nous te souhaitons le meilleur pour le prochain chapitre de ta carrière », a écrit le club de Premier League, ce vendredi. Transféré à Arsenal en juillet 2017 contre 53 M€, le Tricolore a passé cinq saisons sous le maillot des Gunners. Grâce à ses statistiques (71 buts, 36 passes décisives en 206 matchs disputés), il est rentré dans l’histoire du club britannique.

L'hommage d'Arteta et Edu à Lacazette

Le joueur formé à l’ OL a été deux fois meilleur buteur du club en 2017-2018 et 2020-2021. Et forcément, son départ a fait réagir ses dirigeants. « Laca a été un joueur fantastique pour nous. Il a été un vrai leader sur et en dehors du terrain et a eu une influence très importante sur nos jeunes joueurs. Son engagement avec nous a été exceptionnel et nous lui souhaitons succès et bonheur », a déclaré Mikel Arteta. À la suite du manager des Gunners, le directeur technique, Edu, a ajouté : « Un grand merci à Laca de la part de tout le monde à Arsenal. Il a été très important pour nous. Il fera toujours partie de la famille Arsenal et nous lui souhaitons bonne chance pour tout à l'avenir. »

OL Mercato : Lyon en roue libre pour signer Lacazette

Dans les tuyaux ces dernières heures, la signature de l’avant-centre à l’ OL devrait suivre l’annonce d’Arsenal. En effet, Alexandre Lacazette est attendu à Lyon, dans sa ville natale afin d’y finir sa carrière. Selon Nicolo Schira, journaliste pour La Gazetta Dello Sport, il devrait s'engager pour une durée de 3 ans, jusqu’en juin 2025. Meilleur buteur des Gones entre 2010 et 2017 (avec 129 buts et 43 passes décisives en 275 matchs disputés avec son club formateur), le prolifique joueur est toujours dans le cœur des supporters de l'Olympique Lyonnais. Pour preuve, ces derniers s'enflamment sur les réseaux sociaux depuis l'annonce du retour de l'avant-centre.